Le Iene presentano – Inside: anticipazioni e ospiti del programma di Italia 1, 29 febbraio 2023

Le Iene presentano: Inside è il programma di Italia 1 a cura della redazione de Le Iene. In ogni puntata un argomento trattato in precedenza dalla trasmissione viene approfondito con ulteriori dettagli ed elementi inediti. “Inside significa dentro, e dentro il tema della serata è esattamente dove vogliamo portare le persone che ci seguiranno – spiega Davide Parenti, ideatore del programma -. A Le Iene ci siamo occupati praticamente di tutto ciò che è successo negli ultimi 25 anni in Italia, e con questo background possiamo mettere in fila le tante storie che abbiamo approfondito e, spesso, riportato all’attenzione che meritavano”. Di seguito le anticipazioni della puntata di stasera, 29 febbraio 2024.

Anticipazioni

Nella terza puntata dal titolo “Cosa Nostra”, l’inchiesta di Gaetano Pecoraro e Francesca di Stefano sulla mafia siciliana. Da sempre sinonimo di organizzazione criminale, “Cosa Nostra” ha condizionato la politica infiltrandosi in ogni suo apparato e influenzato le vite di chi ha cercato di combatterla. Al centro del racconto, i volti di chi l’ha affrontata con dignità e con coraggio, ma anche di quelli in cerca di redenzione per gli atti commessi. Dalla storia delle sorelle Pilliu, che per più di trent’anni hanno opposto resistenza difendendo le loro proprietà pesantemente danneggiate nel tentativo di indurle alla vendita da costruttori legati a clan mafiosi, ai casi irrisolti degli omicidi di Vincenzo Agostino e Attilio Manca; alla strage di Via D’Amelio, alla strage di Capaci. Spazio, inoltre, all’intervista a Giulio Andreotti, realizzata nel periodo in cui venne chiamato a rispondere, in sede giudiziaria, dei suoi rapporti con Cosa Nostra, e alle testimonianze esclusive di Giovanni Aiello, noto come “faccia da mostro”, rilasciate ai microfoni della trasmissione poco prima della sua morte. L’uomo – secondo gli inquirenti – era uno dei collegamenti tra i servizi segreti e l’organizzazione criminale. Infine, con un’intervista a tutto tondo a Gaspare Mutolo, uno dei collaboratori di giustizia più importanti nella storia della lotta contro la mafia, si entrerà nel vivo dei segreti più profondi della Cupola e nei collegamenti tra Cosa Nostra e gli apparati dello Stato.

Insieme a Gaetano Pecoraro, per tutto il racconto, tre guide d’eccezione, nate e cresciute a Palermo e grandi conoscitrici di dinamiche mafiose: Pif, da sempre molto attivo nella lotta alla mafia. Salvo Sottile, giornalista e conduttore televisivo, e Lirio Abbate, cronista giudiziario, giornalista investigativo e autore di molti libri-inchiesta.

Streaming e diretta tv

Dove vedere in diretta tv e in streaming Le Iene presentano: Inside? Semplicissimo: come già anticipato, il programma va in onda stasera – 29 febbraio 2024 – a partire dalle ore 20,30 su Italia 1. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder. Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente Le Iene sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire i programmi in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.