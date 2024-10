Le Iene presentano – Inside: anticipazioni e ospiti del programma di Italia 1, 10 ottobre 2024

Le Iene presentano: Inside è il programma di Italia 1 a cura della redazione de Le Iene. In ogni puntata un argomento trattato in precedenza dalla trasmissione viene approfondito con ulteriori dettagli ed elementi inediti. “Inside significa dentro, e dentro il tema della serata è esattamente dove vogliamo portare le persone che ci seguiranno – spiega Davide Parenti, ideatore del programma -. A Le Iene ci siamo occupati praticamente di tutto ciò che è successo negli ultimi 25 anni in Italia, e con questo background possiamo mettere in fila le tante storie che abbiamo approfondito e, spesso, riportato all’attenzione che meritavano”. Di seguito le anticipazioni della puntata di stasera, 10 ottobre 2024.

Anticipazioni

Stasera vedremo l’inchiesta di Gaetano Pecoraro e Alessia Rafanelli dal titolo “Gli esorcismi di Don Barone”. Si parte dalla vicenda legata a Don Michele Barone, sedicente esorcista e oggi ex prete, che, proprio grazie alle inchieste mostrate in tv, è stato condannato in primo grado a 12 anni di reclusione, con l’accusa di lesioni e maltrattamenti su una tredicenne. Una storia iniziata dieci anni fa che non sembra ancora essere finita.

La vicenda: Prendendo ispirazione dalle formule utilizzate da Don Leone Maria Iorio (noto come “l’esorcista del Mezzogiorno”, ndr.), Don Michele, diventa, in poco tempo, uno dei principali esperti italiani delle apparizioni mariane e di riti per la liberazione dal male. Entra in contatto con una famiglia campana e comincia a praticare sulla figlia piccola della coppia rituali fatti di maltrattamenti fisici e vessazioni per liberarla, a suo dire, dal demonio. Nel 2018, grazie alle registrazioni della sorella della vittima, mostrate da Le Iene in diversi servizi, Don Michele viene arrestato. Anche la Chiesa interviene, sospendendolo dal celebrare il culto e dall’amministrare i sacramenti. Dopo due anni di detenzione, l’ex prete viene rilasciato, perché secondo i giudici non c’è rischio che commetta di nuovo gli stessi reati. Per i magistrati Don Michele ha torturato la ragazzina, mentre non hanno riconosciuto il reato di abuso sessuale, denunciato da alcune ex fedeli negli anni a seguire. In video anche le loro testimonianze.

Streaming e diretta tv

Dove vedere in diretta tv e in streaming Le Iene presentano: Inside? Semplicissimo: come già anticipato, il programma va in onda stasera – martedì 10 ottobre 2024 – a partire dalle ore 21.20 su Italia 1. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder. Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente Le Iene sulla piattaforma di Mediaset Infinity, che permette di seguire i programmi in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.