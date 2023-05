Perché Le Iene stasera non va in onda su Italia 1: il motivo

Perché Le Iene stasera – martedì 30 maggio 2023 – non va in onda su Italia 1? Ve lo diciamo subito: nessun cambio di programma o cancellazione, semplicemente è finita la stagione dello storico programma Mediaset condotto da Belen Rodriguez che tornerà il prossimo anno con i suoi servizi e scherzi. E’ stata una stagione particolare quella che si è chiusa martedì scorso visto l’addio in corsa di Teo Mammuccari che tante polemiche e curiosità ha scatenato. Stasera, al posto de Le Iene, andrà in onda Max Angioni: Miracolato, lo show del comico già trasmesso lo scorso anno sempre su Italia 1.

Storia

Le Iene è un programma televisivo italiano di intrattenimento, in onda su Italia 1 dal 22 settembre 1997. È la versione italiana del programma televisivo argentino Caiga quien caiga. Il programma, inizialmente orientato verso una dimensione provocatrice, nel corso del tempo ha dato sempre più spazio a servizi di denuncia, spesso sfociati nell’inchiesta. La trasmissione, tuttavia, è diventata spesso oggetto di controversie per il modo sensazionalistico con cui vengono realizzati molti servizi.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Le Iene 2023 stasera non va in onda, ma dove vedere lo show in tv e live streaming? Il programma andava in onda il martedì sera, alle ore 21,20, su Italia 1. Era possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetInfinity.it e sul sito del programma. Piattaforme dove ora potete rivedere tutti i servizi e le puntate trasmesse nel corso dell’anno.