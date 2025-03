Le Iene Inside: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming oggi, 30 marzo

Questa sera, domenica 30 marzo 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Inside, programma a cura della redazione dello storico programma Mediaset. In ogni puntata un argomento trattato in precedenza dalla trasmissione viene approfondito con ulteriori dettagli ed elementi inediti. “Inside significa dentro, e dentro il tema della serata è esattamente dove vogliamo portare le persone che ci seguiranno – spiega Davide Parenti, ideatore del programma -. A Le Iene ci siamo occupati praticamente di tutto ciò che è successo negli ultimi 25 anni in Italia, e con questo background possiamo mettere in fila le tante storie che abbiamo approfondito e, spesso, riportato all’attenzione che meritavano”. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 30 marzo.

Anticipazioni

La prima puntata, intitolata “Delitto di Garlasco: caso riaperto”, è un’inchiesta di Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese che farà luce sulla vicenda, eliminando ogni ambiguità e ricostruendola attraverso contenuti inediti di straordinario valore. Tra questi, una nuova intervista esclusiva ad Alberto Stasi.

Nell’agosto del 2007, Chiara Poggi, 26 anni, viene trovata morta nella villetta di famiglia a Garlasco, un piccolo e tranquillo paese in provincia di Pavia. A fare la tragica scoperta è il fidanzato, Alberto Stasi, subito iscritto nel registro degli indagati. Dopo essere stato assolto due volte, nel 2015, all’esito del quinto grado di giudizio, Stasi viene condannato a 16 anni di carcere per l’omicidio. Oggi, una nuova ipotesi investigativa riapre il caso. A tre anni dall’ultimo incontro di fronte alle telecamere della trasmissione, Stasi si apre a riflessioni sulla libertà e sulla sua vita quotidiana, fuori e dentro il carcere.