Le Iene Inside: anticipazioni, inchiesta, interviste e streaming oggi, 4 ottobre

Questa sera, domenica 4 ottobre 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Inside, programma a cura della redazione dello storico programma Mediaset. In ogni puntata un argomento trattato in precedenza dalla trasmissione viene approfondito con ulteriori dettagli ed elementi inediti. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 4 ottobre.

Anticipazioni

Le truffe cambiano, si evolvono e diventano sempre più difficili da riconoscere. Basta una telefonata, un messaggio o la persona sbagliata al momento giusto per rischiare di perdere tutto. Con Luigi Pelazza e Riccardo Festinese Le Iene entreranno nel mondo delle truffe, tra raggiri, inganni e storie di chi si è ritrovato vittima senza quasi rendersene conto.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene Inside in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, 4 ottobre 2026, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity e sul sito del programma.