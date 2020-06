Le Iene presentano: com’è morto Marco Pantani? Oggi su Italia 1

Questa sera, 29 giugno 2020, alle ore 21,15 su Italia 1 va in onda, in replica, “Le Iene presentano: com’è morto Marco Pantani”, speciale dedicato al ciclista e alla tragica vicenda della sua morte su cui sembra non si sia ancora fatta luce.

La vicenda, cosa è successo

Cosa è successo a Marco Pantani? Il corpo di Marco Pantani viene ritrovato senza vita il 14 febbraio 2004, nella sua stanza d’hotel al residence Le Rose di Rimini. Il campionissimo, vincitore del Giro d’Italia e del Tour de France nel 1998, era stato fermato per livelli di ematocrito troppo alti rilevati nelle analisi di Madonna di Campiglio il 5 giugno 1999. Per la giustizia si è trattato di overdose da cocaina: il decesso sarebbe la conseguenza di comportamenti ossessivi di Pantani, che dopo aver esagerato con la droga avrebbe sfasciato tutta la stanza facendosi del male da solo e poi sarebbe morto per un arresto cardiaco.

Cosa vedremo al Le Iene stasera

L’inviato de Le Iene, Alessandro De Giuseppe, si è più volte occupato della scomparsa dell’atleta chiedendosi: come è morto Marco Pantani? In questo speciale, affronta con approfondimenti e testimonianze le incongruenze e i punti oscuri emersi dalla ricostruzione ufficiale della sua morte. In particolare, si assisterà all’incontro esclusivo tra la mamma del ciclista, la signora Tonina, e Fabio Miradossa, lo spacciatore che riforniva Pantani di cocaina e che a Le Iene ha dichiarato con fermezza: “Marco (Pantani, ndr) è stato ucciso”. Ascoltato anche dalla Commissione Antimafia – Miradossa ha continuato: “Non si vuole la verità. Marco è stato ucciso, l’ho conosciuto 5-6 mesi prima che morisse e di certo non mi è sembrata una persona che si voleva uccidere. Era perennemente alla ricerca della verità sui fatti di Madonna di Campiglio, ha sempre detto che non si era dopato. Qualcosa stava facendo per arrivare alla verità, quest’ultima è però una mia convinzione”.

L’uomo, che dopo essere uscito dal carcere non ha mai parlato con nessuno, ha raccontato all’inviato una storia completamente diversa quella ufficiale. La Commissione ha ascoltato anche la madre del campione, Tonina, ma la sua audizione è stata secretata su sua richiesta.

Dopo le dichiarazioni dello spacciatore, il legale della famiglia di Marco Pantani, Antonio De Rensis, chiede che la Procura lo ascolti, con questo appello: “Il ministro della Giustizia mandi gli ispettori. A Rimini tutti dicono che Pantani è stato ammazzato, lo dicono perché Rimini è un ambiente molto piccolo e si sanno le debolezze e le virtù di tutti. In un paese normale mi aspetto che la Procura convochi Miradossa e gli chieda spiegazioni. Se io fossi il Ministro di Grazie e Giustizia, manderei gli ispettori”.

Come è morto Marco Pantani streaming e tv

Dove vedere Come è morto Marco Pantani in tv e live streaming? L’inchiesta de Le Iene va in onda oggi, 29 giugno 2020, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

