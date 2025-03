Le Iene: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming oggi, 23 marzo

Questa sera, domenica 23 marzo 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 23 marzo.

Anticipazioni

Questa sera la iena Alessandro De Giuseppe torna a occuparsi dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, un caso riaperto grazie a una nuova ipotesi investigativa, dopo aver raccolto la testimonianza di un testimone che ha deciso di parlare dopo 18 anni. Il servizio approfondisce la questione del DNA rinvenuto sotto le unghie della vittima e la possibilità di utilizzarlo a fini investigativi. Un documento esclusivo permetterà, inoltre, di ricostruire in dettaglio la vicenda relativa all’esame genetico per provare a fare chiarezza su questo elemento cruciale dell’indagine. Quindi andrà in onda l’approfondimento della iena Nicolò De Devitiis, che ha trascorso due giorni insieme al rapper Kid Yugi, a partire dalla sua cittadina d’origine Massafra, in provincia di Taranto, fino al capoluogo provinciale pugliese, dove il cantante rifletterà sullo stabilimento dell’Ilva che, secondo Kid Yugi, da un lato offre lavoro ma dall’altro inquina e uccide. Infine il servizio di Nina Palmieri offrirà alcuni aggiornamenti su Matilde Palermo, sparita da ormai 11 anni insieme a sua madre Carlotta Morri.