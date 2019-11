Le Iene, le anticipazioni della puntata di stasera, domenica 3 novembre 2019

LE IENE – Stasera, domenica 3 novembre, va in onda su Italia 1 una nuova puntata de Le Iene condotta Nina Palmieri, Veronica Ruggieri e Roberta Rei. Di cosa si parlerà questa sera? Quali servizi andranno in onda? Vediamo qui di seguito le anticipazioni della puntata di stasera de Le Iene, in onda su Italia 1 in prima serata a partire dalle ore 21,20.

I servizi della puntata di stasera, 3 novembre 2019

Nella puntata di stasera vedremo tanti servizi: da quelli leggeri e divertenti a quelli più seri e preoccupanti. Secondo quanto fatto trapelare dal programma Mediaset andrà in onda uno scherzo (perfido) a Juliana Moreira che verrà fatta bollire di gelosia…

Poi un’intervista a Piero Pelù: “Mi lavo i capelli una volta all’anno, il primo dell’anno, lo faccio per l’ambiente”. Le Iene torneranno poi sulla questione dei Bronzi di Riace. I bronzi di Riace hanno le braccia aperte? E soprattutto quanti erano? C’è chi sostiene fossero ben 5!

Spazio poi a Don Gino Rigoldi: “Gesù Cristo era un rivoluzionario pericoloso”. Il sacerdote parla del suo rapporto con la fede, delle tante persone che ha aiutato e dei suoi 80 anni appena compiuti.

A Le Iene poi, stando alle anticipazioni, Un’auto da 50mila euro barattata per una mozzarella da 2 chili? È proprio una bufala questo affare! Alessandro Di Sarno si mette sulle tracce di chi ha architettato tutto, un certo Ciro Gallo. Giulio Golia parlerà poi di case di riposo. In particolare di una in cui il titolare avrebbe costretto un’anziana a fare sesso orale.

Infine, i deep fake nel mondo del porno… Matteo Viviani ci parlerà delle foto bufala a sfondo sessuale.

Appuntamento dunque a stasera, domenica 3 novembre 2019, con una nuova puntata de Le Iene, dalle 21,20 su Italia 1.

Dove vedere Le Iene in tv e live streaming? Semplice. La puntata di oggi, come sempre, va in onda in chiaro (gratis) su Italia 1 e in live streaming su MediasetPlay. Sul sito delle Iene sarà poi possibile rivedere tutti i servizi andati in onda oggi e nelle puntate precedenti.