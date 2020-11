Le Iene: le anticipazioni e i servizi della puntata del 3 novembre su Italia 1

Le Iene 2020, le anticipazioni e i servizi della puntata del 3 novembre su Italia 1

Questa sera, martedì 3 novembre 2020, va in onda su Italia 1 una nuova puntata de Le Iene, la popolare trasmissione di Italia 1 che da anni intrattiene il pubblico con scherzi, inchieste e approfondimenti. Come da tradizione stasera assisteremo a servizi di vario genere, da quelli più leggeri alle inchieste e gli approfondimenti. Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di oggi, 3 novembre 2020.

Anticipazioni e servizi di stasera

Nella puntata di questa sera, alle Iene si parlerà della Terra dei fuochi che continua a bruciare. La zona compresa tra le province di Napoli e Caserta è attanagliata dai roghi tossici e Alice Martinelli racconterà questa emergenza dopo che se n’era occupata per tanto tempo la compianta Nadia Toffa. Le discariche si stanno allargando sempre più.

Lo scherzo della serata sarà rivolto a Nadia Franchini, grande sciatrice che ha vinto medaglia e campionati nel mondo vorrebbe allargare la sua famiglia. Le Iene invece le faranno credere che l’attuale compagno si sia sottoposto a una vasectomia. Qui il video.

Punto forte de Le Iene 2020 sono ovviamente i servizi e le inchieste. Tornano dunque gli inviati più amati dal pubblico, per interviste e approfondimenti di vario genere. Non mancano ovviamente servizi leggeri e gli immancabili scherzi ai vip. Gli inviati de Le Iene Show per la stagione 2020-2021 saranno Andrea Agresti, Niccolò Bello, Cizco, Michele Cordaro, Stefano Corti, Alessandro De Giuseppe, Nicolò De Devitiis, Sebastian Gazzarrini, Giulio Golia, Giulia Innocenzi, Ismaele La Vardera, Alice Martinelli, Antonino Monteleone, Mitch, Alessandro Onnis, Nina Palmieri, Cristiano Pasca, Gaetano Pecoraro, Luigi Pelazza, Alessandro Politi, Roberta Rei, Filippo Roma, Veronica Ruggeri, Alessandro Di Sarno, Silvio Schembri, Niccolò Torielli, Matteo Viviani, Gaston Zama.

