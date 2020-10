Le Iene: le anticipazioni e i servizi della puntata del 29 ottobre su Italia 1

Le Iene 2020, le anticipazioni e i servizi della puntata del 29 ottobre su Italia 1

Questa sera, giovedì 29 ottobre 2020, va in onda su Italia 1 una nuova puntata de Le Iene, la popolare trasmissione di Italia 1 che da anni intrattiene il pubblico con scherzi, inchieste e approfondimenti. Come da tradizione stasera assisteremo a servizi di vario genere, da quelli più leggeri alle inchieste e gli approfondimenti. Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di oggi, 29 ottobre 2020.

Anticipazioni e servizi di stasera

Nella puntata che va in onda stasera vediamo l’intervista di Gaetano Pecoraro a un medico dell’Ospedale Niguarda di Milano, il quale ha raccontato come la struttura sia impreparata ad affrontare la seconda ondata del Covid. Poi si parlerà della morte dell’ispettore capo Raciti: sono trascorsi 13 anni dalla sua morte e per il suo omicidio in carcere sta scontando gli ultimi mesi Antonino Speziale. Alcune intercettazioni sembrano offrire un’altra ricostruzione e Ismaele La Vardera si è messo sulle tracce di un possibile testimone.

Poi questa sera vedremo anche il video di Steve Mori e Danika Mori, nomi d’arte di Stefano e Federica, che sostengono: “Non lasciate al porno il compito dell’educazione sessuale dei giovani”. La coppia fa video hard amatoriali da centinaia di migliaia di clic su Internet. Nina Palmieri li ha incontrati per scoprire il segreto del loro successo.

Tutto quello che c’è da sapere sulla nuova edizione

Inviati

Punto forte de Le Iene 2020 sono ovviamente i servizi e le inchieste. Tornano dunque gli inviati più amati dal pubblico, per interviste e approfondimenti di vario genere. Non mancano ovviamente servizi leggeri e gli immancabili scherzi ai vip. Gli inviati de Le Iene Show per la stagione 2020-2021 saranno Andrea Agresti, Niccolò Bello, Cizco, Michele Cordaro, Stefano Corti, Alessandro De Giuseppe, Nicolò De Devitiis, Sebastian Gazzarrini, Giulio Golia, Giulia Innocenzi, Ismaele La Vardera, Alice Martinelli, Antonino Monteleone, Mitch, Alessandro Onnis, Nina Palmieri, Cristiano Pasca, Gaetano Pecoraro, Luigi Pelazza, Alessandro Politi, Roberta Rei, Filippo Roma, Veronica Ruggeri, Alessandro Di Sarno, Silvio Schembri, Niccolò Torielli, Matteo Viviani, Gaston Zama.

Dove vedere il programma in streaming

Potrebbero interessarti Chi è Ginevra, cantante di AmaSanremo Suburra 3, a che ora esce la nuova stagione? Chi è Merlot, cantante di AmaSanremo