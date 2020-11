Le Iene: le anticipazioni e i servizi della puntata del 26 novembre su Italia 1

Le Iene 2020, le anticipazioni e i servizi della puntata del 26 novembre su Italia 1

Questa sera, giovedì 26 novembre 2020, va in onda su Italia 1 una nuova puntata de Le Iene, la popolare trasmissione di Italia 1 che da anni intrattiene il pubblico con scherzi, inchieste e approfondimenti. Come da tradizione stasera assisteremo a servizi di vario genere, da quelli più leggeri alle inchieste e gli approfondimenti. Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di oggi, 26 novembre 2020.

Anticipazioni e servizi di stasera

Anche questa sera a Le Iene si parlerà di Coronavirus: secondo una serie di studi citati dal New York Times, il ceppo del coronavirus arrivato in Italia (614G) è una mutazione del virus ancestrale e le ricerche dimostrano come sia più contagioso. Lo stesso che aveva costretto Wuhan al lockdown, una piccola mutazione nella fase iniziale della pandemia che avrebbe reso il coronavirus molto più contagioso per gli umani.

Si parlerà ancora del servizio della Strage di Erba andato in onda nella precedente puntata, le Iene parleranno di nuovo con il testimone Abdi Kais, l’uomo di origine tunisina arrestato insieme ad altri componenti del clan Marzouk.

Tutto quello che c’è da sapere sulla nuova edizione

Veronica Ruggeri è andata a Macerata per incontrare don Andrea Leonesi, il vicario del vescovo di Macerata che nell scorse settimane è stato protagonista di una controversa messa diventata poi virale per le sue dichiarazioni circa aborto e pedofilia.

Inviati

Punto forte de Le Iene 2020 sono ovviamente i servizi e le inchieste. Tornano dunque gli inviati più amati dal pubblico, per interviste e approfondimenti di vario genere. Non mancano ovviamente servizi leggeri e gli immancabili scherzi ai vip. Gli inviati de Le Iene Show per la stagione 2020-2021 saranno Andrea Agresti, Niccolò Bello, Cizco, Michele Cordaro, Stefano Corti, Alessandro De Giuseppe, Nicolò De Devitiis, Sebastian Gazzarrini, Giulio Golia, Giulia Innocenzi, Ismaele La Vardera, Alice Martinelli, Antonino Monteleone, Mitch, Alessandro Onnis, Nina Palmieri, Cristiano Pasca, Gaetano Pecoraro, Luigi Pelazza, Alessandro Politi, Roberta Rei, Filippo Roma, Veronica Ruggeri, Alessandro Di Sarno, Silvio Schembri, Niccolò Torielli, Matteo Viviani, Gaston Zama.

Dove vedere il programma

Potrebbero interessarti AmaSanremo: i 4 cantanti che si esibiscono stasera, giovedì 26 novembre AmaSanremo: anticipazioni, cantanti e ospiti della quinta puntata AmaSanremo streaming e diretta tv: dove vedere la quinta puntata di Sanremo Giovani