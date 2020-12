Le Iene: le anticipazioni e i servizi della puntata del 22 dicembre su Italia 1

Le Iene 2020, le anticipazioni e i servizi della puntata del 22 dicembre su Italia 1

Questa sera, martedì 22 dicembre 2020, va in onda su Italia 1 una nuova puntata de Le Iene, la popolare trasmissione che da anni intrattiene il pubblico con scherzi, inchieste e approfondimenti. Come da tradizione stasera assisteremo a servizi di vario genere, da quelli più leggeri alle inchieste e gli approfondimenti. Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di oggi, 22 dicembre 2020.

Anticipazioni e servizi di stasera

Secondo le anticipazioni di questa sera, a Le Iene ci sarà un’intervista quadrupla ai Maneskin, la band formata da Victoria, Damiano, Ethan e Thomas è uscita con il nuovo singolo “Vent’anni”, e adesso si racconta in un’intervista con Le Iene. Dalle voci sui flirt tra di loro al successo della loro musica.

I 18 pescatori, liberati dopo 108 giorni di prigionia in Libia, sono arrivati in porto a Mazara del Vallo, salutati dall’omaggio delle sirene della marineria. Silvio Schembri ci racconterà il loro ritorno a casa e l’incredibile agonia dei familiari. E ancora Mario Balotelli il fratello Enock con in mano la torta per il loro amico sposo, complice in passato degli scherzi de Le Iene, per la serie chi la fa l’aspetti.

Carlo Gilardi, il 90enne ricco benefattore di Airuno ricoverato in una rsa contro la sua volontà. E poi il racconto di un ragazzo italiano che fa il barista a Londra e che ha contratto il virus mutato in Inghilterra: “Penso di averlo preso al lavoro, la gente prima del lockdown è impazzita, riversati nei bar”. Appuntamento su Il regalo più bello per questo Natale? Che Carlo possa passarlo finalmente a casa sua. Con Giovanna Nina Palmieri ormai da più di un mese il programma di Italia 1 sta raccontando la storia di, il 90enne ricco benefattore di Airuno ricoverato in una rsa contro la sua volontà. E poi il racconto di un ragazzo italiano che fa il barista a Londra e che ha contratto il virus mutato in Inghilterra: “Penso di averlo preso al lavoro, la gente prima del lockdown è impazzita, riversati nei bar”. Appuntamento su Italia 1 dalle 21.20.

Abbiamo visto le anticipazioni di oggi – 22 dicembre 2020 – de Le Iene 2020 che punta tutto o quasi sui servizi e le inchieste. Tornano dunque gli inviati più amati dal pubblico, per interviste e approfondimenti di vario genere. Non mancano ovviamente servizi leggeri e gli immancabili scherzi ai vip. Gli inviati de Le Iene Show per la stagione 2020-2021 saranno Andrea Agresti, Niccolò Bello, Cizco, Michele Cordaro, Stefano Corti, Alessandro De Giuseppe, Nicolò De Devitiis, Sebastian Gazzarrini, Giulio Golia, Giulia Innocenzi, Ismaele La Vardera, Alice Martinelli, Antonino Monteleone, Mitch, Alessandro Onnis, Nina Palmieri, Cristiano Pasca, Gaetano Pecoraro, Luigi Pelazza, Alessandro Politi, Roberta Rei, Filippo Roma, Veronica Ruggeri, Alessandro Di Sarno, Silvio Schembri, Niccolò Torielli, Matteo Viviani, Gaston Zama.

