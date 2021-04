Le Iene: le anticipazioni e i servizi della puntata del 20 aprile su Italia 1

Le Iene: le anticipazioni e i servizi della puntata del 20 aprile 2021 su Italia 1

Questa sera, martedì 20 aprile 2021, torna su Italia 1 con una nuova puntata Le Iene, la popolare trasmissione che da anni intrattiene il pubblico con scherzi, inchieste e approfondimenti. Come da tradizione stasera assisteremo a servizi di vario genere, da quelli più leggeri e gli scherzi alle inchieste e gli approfondimenti. Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di oggi, 20 aprile 2021.

Anticipazioni e servizi di stasera

Ritorna questa sera – 20 aprile 2021 – l’appuntamento con Le Iene, in prima serata su Italia 1. Alla conduzione Nicola Savino con le immancabili voci de la Gialappa’s Band. Ma quali sono le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera? La prima parte della puntata sarà dedicata agli scherzi, commentati in studio dai protagonisti. Il primo è il campione del motociclismo Jorge Lorenzo. Il pilota, appassionato anche di auto esclusive, è caduto nella trappola del suo socio. Complice della Iena Niccolò Torrielli, gli hanno fatto credere che l’ultima vettura sportiva acquistata sia stata rubata da un tecnico dell’officina meccanica che in realtà avrebbe dovuto sistemarla per una vendita.

Antonino Monteleone torna a parlare del giovane Federico Tedeschi, un ragazzo di 19 anni trovato morto a Roma nel 2017. Il medico del 118 che per primo è intervenuto sulla scena ha dichiarato che il decesso è stato causato da sospetto ictus, tesi confermata dalla Procura di Roma. I genitori si sono opposti all’archiviazione ma, al secondo consulto, il medico incaricato dalla Procura ha confermato la morte naturale per infarto. Il procedimento è stato così definitivamente archiviato. La famiglia sostiene che ci sia un’altra ipotesi per il decesso del giovane Federico, riconducibile per loro a un omicidio. La puntata de Le Iene di oggi, secondo le anticipazioni, tornerà a parlare della ormai nota vicenda di Carlo Gilardi, ricco benefattore di Airuno che dal 27 ottobre si trova in una RSA. Nina Palmieri, che da mesi segue il caso, è stata fuori da Montecitorio per chiedere ai parlamentari italiani di interessarsi al caso e nel servizio racconterà tutti gli ultimi sviluppi. Giulio Golia si concentra nuovamente sul caso di Gianmarco Pozzi, il 28enne romano deceduto nelle prime ore della mattinata del 9 agosto scorso, sull’isola di Ponza. Nel servizio si tenterà di ricostruire la vicenda concentrandosi sulle indagini condotte finora, descritte dalla famiglia del ragazzo come incongruenti. L’ora della morte, ad esempio, potrebbe non essere stata definita a causa del mancato rilevamento della temperatura corporea del cadavere, e l’arrivo dei soccorsi. I familiari hanno sempre ipotizzato che al momento della tragedia, Gianmarco stesse scappando da qualcuno. Nel servizio precedente, due testimonianze esclusive hanno puntato l’attenzione su presunti giri di droga e presunti debiti che sarebbero maturati in ambienti vicini a quelli frequentati anche dal giovane. Nell’intervista singola Raoul Bova, protagonista della serie “Buongiorno, mamma!”, in onda su Canale 5 dal 21 aprile, si racconta tra lavoro e vita privata. Appuntamento su Italia 1 dalle 21.20.

Inviati

Abbiamo visto le anticipazioni di oggi – 20 aprile 2021 – de Le Iene con i servizi e le inchieste alle quali assisteremo. Tornano dunque gli inviati più amati dal pubblico, per interviste e approfondimenti di vario genere. Non mancano ovviamente servizi leggeri e gli immancabili scherzi ai vip. Gli inviati de Le Iene Show per la stagione 2021 saranno Andrea Agresti, Nic Bello, Cizco, Michele Cordaro, Stefano Corti, Nicolò De Devitiis, Alessandro De Giuseppe, Alessandro Di Sarno, Sebastian Gazzarrini, Giulio Golia, Giulia Innocenzi, Ismaele La Vardera, Alice Martinelli, Antonino Monteleone, Mitch, Alessandro Onnis, Nina Palmieri, Gaetano Pecoraro, Luigi Pelazza, Alessandro Politi, Roberta Rei, Filippo Roma, Veronica Ruggeri, Silvio Schembri, Niccolò Torielli, Matteo Viviani, Gaston Zama.

Dove vedere il programma

Potrebbero interessarti Una pezza di Lundini: torna lo show comico su Rai 2 con la seconda stagione Canzone segreta: anticipazioni e ospiti della sesta e ultima puntata Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 20 aprile su Rai 3