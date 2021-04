Le Iene: le anticipazioni e i servizi della puntata del 2 aprile su Italia 1

Le Iene: le anticipazioni e i servizi della puntata del 2 aprile 2021 su Italia 1

Questa sera, venerdì 2 aprile 2021, torna su Italia 1 con una nuova puntata Le Iene, la popolare trasmissione che da anni intrattiene il pubblico con scherzi, inchieste e approfondimenti. Come da tradizione stasera assisteremo a servizi di vario genere, da quelli più leggeri e gli scherzi alle inchieste e gli approfondimenti. Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di oggi, 2 aprile 2021.

Anticipazioni e servizi di stasera

Ritorna questa sera – 2 aprile 2021 – l’appuntamento con Le Iene, in prima serata su Italia 1. Alla conduzione il trio tutto al maschile formato da Matteo Viviani, Giulio Golia e Filippo Roma. Ma quali sono le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera? Giulio Golia incontra il parroco di Bonassola di cui si è parlato molto in questi giorni per via della protesta contro la Santa Sede per il no alle benedizioni nei confronti delle coppie omosessuali. “Se non posso benedire le coppie formate da persone dello stesso sesso, allora non benedico neppure palme e ramoscelli d’olivo”, ha detto il prete durante l’omelia della messa della Domenica delle Palme. Giulio Mignani, questo il suo nome, non ha benedetto le palme come forma di protesta contro il documento della Congregazione per la dottrina della fede che vieta la benedizione delle unioni di coppie omosessuali.

Antonino Monteleone, secondo le anticipazioni della puntata di oggi de Le Iene, torna sul caso Alex Schwazer, il marciatore italiano, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Pechino nel 2008, appena assolto dalla giustizia ordinaria italiana dalle accuse di doping del 2016 per cui si dichiara vittima di un complotto. Nel servizio le dichiarazioni di Richard McLaren, giurista e professore universitario canadese, noto per l’inchiesta sul “doping di Stato” della delegazione russa durante le Olimpiadi invernali del 2014 a Sochi. Il comandante dei Ris di Parma, colonnello Gianpietro Lago, perito del Tribunale di Bolzano, spiega punto per punto come sarebbe stato manipolato il campione di urina di Schwazer dopo la consegna da parte del laboratorio di Colonia. L’inviato cerca un confronto anche con il professor Vincenzo Pascali del Policlinico “Gemelli” di Roma, tecnico per la Wada (agenzia mondiale antidoping, ndr), che nega l’anomalia avvenuta.

Il reportage di Ismaele La Vardera, secondo le anticipazioni de Le Iene, racconta un bellissimo episodio di solidarietà che si è svolto in questi giorni a Palermo. Partendo da Roma, Milano, Torino e persino dalla Germania, tantissimi infermieri hanno risposto all’appello #leienevaccinanobene dedicando alla causa il loro tempo libero. L’iniziativa è stata lanciata da Iene.it e dai canali social del programma nei giorni scorsi per aiutare a vaccinare gli anziani ospiti delle rsa della città. Qualche settimane fa L’Azienda sanitaria provinciale siciliana aveva lanciato un bando per reclutare operatori sanitari che offrissero il servizio di vaccinazione agli ospiti delle residenze ma erano arrivate solo quattro risposte. Tutti gli altri infermieri della zona erano già impegnati costantemente nella lotta alla pandemia.

Il servizio di Gaetano Pecoraro stasera a Le Iene ci spiega come l’instabilità politica e i continui cambi di governo possono avere conseguenze profonde per tutti i cittadini. Soprattutto per i ritardi nella realizzazione di opere pubbliche, affidate a commissari che cambiano al cambiare dell’esecutivo. In 73 anni l’Italia ha cambiato 67 volte governo. Negli ultimi 30 anni ci sono stati 17 esecutivi diversi: nello stesso periodo la Germania ha cambiato 3 cancellieri, la Francia 4 presidenti. Uno dei motivi principali di questa instabilità è “la trasmigrazioni di parlamentari eletti da una parte all’altra”, spiega all’inviato il giurista Michele Ainis. Solo nell’ultima legislatura, cioè dal 2018 a oggi, 125 deputati e 65 senatori hanno cambiato gruppo parlamentare. Non cambiano solo i ministri ma anche i viceministri e sottosegretari con relative deleghe. Un’operazione che può durare mesi, e prima che sia conclusa moltissime attività rimangono bloccate. “Dall’inizio della Repubblica noi siamo stati 4 anni e mezzo in crisi di governo”, spiega ancora Michele Ainis. “È come se uno studente, dall’asilo fino alla fine delle scuole, stesse due anni senza professori”. E i danni sono molto profondi: “L’incertezza è la bestia peggiore per ogni investitore”, dice il giornalista Sebastiano Barisoni.

Si parte con il tentare di capire il ritardo della ricostruzione di Amatrice, il piccolo comune del Lazio devastato dal terremoto. “A quattro anni dal terremoto non si è ricostruito nulla ad Amatrice. Sono cambiati quattro commissari, ogni governo lo cambiava e a ogni cambio di commissario, si riparte da zero”, dice Sergio Pirozzi, l’allora sindaco del paese. Di storie simili a quella di Amatrice ce ne sono parecchie, come quelle relative al caso del Tap, il gasdotto transeuropeo approdato in Puglia, e all’Ilva a Taranto. Lo stesso problema avviene con la separazione o l’accorpamento dei ministeri: ci sono dirigenti da riassegnare e organizzazioni del lavoro da rifare, e tutto questo può bloccare i progetti per mesi. E c’è anche la questione dei decreti attuativi: ogni legge ha bisogno di vari decreti attuativi che la renda davvero applicabile. Ogni volta che un governo cambia, centinaia di questi provvedimenti non vengono fatti e le leggi restano “appese”. E a essere rallentati in questi continui cambi di governo sono anche misure fondamentali, come i ristori per la crisi del coronavirus. Appuntamento su Italia 1 dalle 21.20.

Inviati

Abbiamo visto le anticipazioni di oggi – 2 aprile 2021 – de Le Iene con i servizi e le inchieste alle quali assisteremo. Tornano dunque gli inviati più amati dal pubblico, per interviste e approfondimenti di vario genere. Non mancano ovviamente servizi leggeri e gli immancabili scherzi ai vip. Gli inviati de Le Iene Show per la stagione 2021 saranno Andrea Agresti, Nic Bello, Cizco, Michele Cordaro, Stefano Corti, Nicolò De Devitiis, Alessandro De Giuseppe, Alessandro Di Sarno, Sebastian Gazzarrini, Giulio Golia, Giulia Innocenzi, Ismaele La Vardera, Alice Martinelli, Antonino Monteleone, Mitch, Alessandro Onnis, Nina Palmieri, Gaetano Pecoraro, Luigi Pelazza, Alessandro Politi, Roberta Rei, Filippo Roma, Veronica Ruggeri, Silvio Schembri, Niccolò Torielli, Matteo Viviani, Gaston Zama.

Dove vedere il programma

