Le Iene: le anticipazioni e i servizi della puntata del 19 novembre su Italia 1

Le Iene 2020, le anticipazioni e i servizi della puntata del 19 novembre su Italia 1

Questa sera, giovedì 19 novembre 2020, va in onda su Italia 1 una nuova puntata de Le Iene, la popolare trasmissione di Italia 1 che da anni intrattiene il pubblico con scherzi, inchieste e approfondimenti. Come da tradizione stasera assisteremo a servizi di vario genere, da quelli più leggeri alle inchieste e gli approfondimenti. Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di oggi, 19 novembre 2020.

Anticipazioni e servizi di stasera

Questa sera vedremo in onda su Italia 1 diversi servizi, alcuni dei quali, per ovvie ragioni di attualità, legati al Covid. Alla conduzione Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani. Ismaele La Vardera torna ad occuparsi dell’uccisione dell’ispettore Filippo Raciti durante gli scontri con gli ultras nel derby Catania-Palermo del febbraio 2007. Un consulente video della difesa di alcuni dei partecipanti a quegli scontri – che a proposito dei filmati in base ai quali Antonino Speziale è stato condannato a 8 anni di carcere – lascia intendere la possibilità di una versione dei fatti diversa. Al momento del lancio del sotto lavello, dietro a quel cancello dello stadio, potrebbero non esserci stati gli agenti di polizia.

A Le Iene stasera anche l’intervista ad Ambra Angiolini, la quale recentemente ha raccontato di aver sofferto di bulimia nel suo libro InFame. “Qualcuno ha deciso che era la malattia di chi voleva essere magra. Posso dire che è una stronzata?”. Spazio poi alla cronaca nera: la Cassazione ha respinto la richiesta degli avvocati di Rosa Bazzi e Olindo Romano, per cui non ci saranno indagini sui nuovi reperti tra cui gli abiti dell’unico superstite.

Tra i servizi de Le Iene di stasera si parlerà anche di Covid: l’immunologa Antonella Viola ha attaccato il lavoro della trasmissione di Italia 1 sul plasma iperimmune definendolo un “servizio pseudo-giornalistico”. “Avremmo distrutto il metodo scientifico perché abbiamo fatto il nostro lavoro mostrando quello che succede in ospedale e dando voce ai medici?”. Gli sviluppi con Alessandro Politi. E ancora si tornerà a parlare del cosiddetto “pezzotto”: a Napoli è stato arrestato il “guru” della iptv illegale. La Guardia Di Finanza ha fermato un 42enne ritenuto al vertice di un’attività illecita da milioni di euro.

Tutto quello che c’è da sapere sulla nuova edizione

Inviati

Punto forte de Le Iene 2020 sono ovviamente i servizi e le inchieste. Tornano dunque gli inviati più amati dal pubblico, per interviste e approfondimenti di vario genere. Non mancano ovviamente servizi leggeri e gli immancabili scherzi ai vip. Gli inviati de Le Iene Show per la stagione 2020-2021 saranno Andrea Agresti, Niccolò Bello, Cizco, Michele Cordaro, Stefano Corti, Alessandro De Giuseppe, Nicolò De Devitiis, Sebastian Gazzarrini, Giulio Golia, Giulia Innocenzi, Ismaele La Vardera, Alice Martinelli, Antonino Monteleone, Mitch, Alessandro Onnis, Nina Palmieri, Cristiano Pasca, Gaetano Pecoraro, Luigi Pelazza, Alessandro Politi, Roberta Rei, Filippo Roma, Veronica Ruggeri, Alessandro Di Sarno, Silvio Schembri, Niccolò Torielli, Matteo Viviani, Gaston Zama.

