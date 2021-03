Le Iene: le anticipazioni e i servizi della puntata del 19 marzo su Italia 1

Le Iene: le anticipazioni e i servizi della puntata del 19 marzo 2021 su Italia 1

Questa sera, venerdì 19 marzo 2021, torna su Italia 1 con una nuova puntata Le Iene, la popolare trasmissione che da anni intrattiene il pubblico con scherzi, inchieste e approfondimenti. Come da tradizione stasera assisteremo a servizi di vario genere, da quelli più leggeri e gli scherzi alle inchieste e gli approfondimenti. Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di oggi, 19 marzo 2021.

Anticipazioni e servizi di stasera

Ritorna questa sera – 19 marzo 2021 – l’appuntamento con Le Iene, in prima serata su Italia 1. Ma quali sono le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera? Tra i servizi doveroso un omaggio alle vittime del Covid, dopo che ieri, 18 marzo 2021, si è svolta la prima giornata nazionale in memoria delle vittime del Coronavirus. Il presidente Draghi si è recato a Bergamo, la città italiana più colpita dal virus, per la commemorazione.

Durante la puntata di questa sera de Le Iene, secondo le anticipazioni, ci sarà posto anche per un servizio di Alice Martinelli. La giornalista è riuscita a smascherare un uomo di 66 anni intento ad adescare un minorenne. Ora la Procura di Milano ha aperto un’indagine di pedofilia, e con l’aiuto del presidente dell’associazione Prometeus, Massimiliano Frassi, Le Iene tentano di mostrare i pericoli a cui i più piccoli possono andare incontro su internet. Per rispondere alla domanda “Quanto sono fertili i giovani?”, Aurora Ramazzotti ha portato 11 influencer a fare lo spermiogramma. Secondo una ricerca, infatti, i giovani del 2021 hanno perso il 40% della fertilità rispetto ai loro coetanei del 1980. Non mancheranno come da tradizione gli scherzi, le interviste e altri servizi più leggeri. Appuntamento su Italia 1 dalle 21.20.

Inviati

Abbiamo visto le anticipazioni di oggi – 19 marzo 2021 – de Le Iene con i servizi e le inchieste alle quali assisteremo. Tornano dunque gli inviati più amati dal pubblico, per interviste e approfondimenti di vario genere. Non mancano ovviamente servizi leggeri e gli immancabili scherzi ai vip. Gli inviati de Le Iene Show per la stagione 2021 saranno Andrea Agresti, Nic Bello, Cizco, Michele Cordaro, Stefano Corti, Nicolò De Devitiis, Alessandro De Giuseppe, Alessandro Di Sarno, Sebastian Gazzarrini, Giulio Golia, Giulia Innocenzi, Ismaele La Vardera, Alice Martinelli, Antonino Monteleone, Mitch, Alessandro Onnis, Nina Palmieri, Gaetano Pecoraro, Luigi Pelazza, Alessandro Politi, Roberta Rei, Filippo Roma, Veronica Ruggeri, Silvio Schembri, Niccolò Torielli, Matteo Viviani, Gaston Zama.

