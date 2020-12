Le Iene: le anticipazioni e i servizi della puntata del 17 dicembre su Italia 1

Le Iene 2020, le anticipazioni e i servizi della puntata del 17 dicembre su Italia 1

Questa sera, giovedì 17 dicembre 2020, va in onda su Italia 1 una nuova puntata de Le Iene, la popolare trasmissione che da anni intrattiene il pubblico con scherzi, inchieste e approfondimenti. Come da tradizione stasera assisteremo a servizi di vario genere, da quelli più leggeri alle inchieste e gli approfondimenti. Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di oggi, 17 dicembre 2020.

Anticipazioni e servizi di stasera

Secondo le anticipazioni di questa sera, a Le Iene ci sarà un servizio sulla Svezia. Il Paese scandinavo è stato l’unico a non adottare un lockdown duro sin dall’inizio della pandemia. Oggi le terapie intensive di Stoccolma sono quasi sature e la Svezia ha chiesto aiuto ai Paesi dell’Unione europea. Un’inchiesta che tocca anche il tema della fuga del personale sanitario dal Paese: 3.600 si sono dimessi dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

Da non perdere poi il divertente scherzo di Stefano Corti e Alessandro Onnis a Francesco Oppini, reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip. Gli verrà fatto credere che sua mamma, Alba Parietti, ha una relazione con un ragazzo molto più giovane di lei, di quasi trent’anni. Oppini perderà completamente le staffe. E ancora, secondo le anticipazioni di oggi de Le Iene, verrà fatto un esperimento: quali saranno le reazioni di alcuni giovani adolescenti alla notizia, data dai loro genitori, di doversi trasferire in una città molto lontana? Vedremo le loro relazioni. Si parlerà inoltre dei pescatori trattenuti in Libia e che sono stati finalmente liberati.

Le Iene avevano raccontato la battaglia di Mirko, il 12enne che aveva sconfitto la leucemia, proprio come il suo idolo Mihajlovic. Ora per lui una nuova bellissima sorpresa. Da non perdere infine l’intervista a Blind, terzo classificato a X Factor 2020. Quelli de Le Iene gli chiederanno di chiamare Emma, sua giudice, per dirle che ha scoperto che sta girando la notizia di un suo flirt con l’allievo. “Secondo me ci conviene che giri sta notizia, finiamo in copertina!”, le dice Blind. Emma è sconvolta: “A parte che potrei essere tua madre, ma cos’è sta stron***a?”. Appuntamento su Italia 1 dalle 21.20.

Inviati

Abbiamo visto le anticipazioni di oggi – 17 dicembre 2020 – de Le Iene 2020 che punta tutto o quasi sui servizi e le inchieste. Tornano dunque gli inviati più amati dal pubblico, per interviste e approfondimenti di vario genere. Non mancano ovviamente servizi leggeri e gli immancabili scherzi ai vip. Gli inviati de Le Iene Show per la stagione 2020-2021 saranno Andrea Agresti, Niccolò Bello, Cizco, Michele Cordaro, Stefano Corti, Alessandro De Giuseppe, Nicolò De Devitiis, Sebastian Gazzarrini, Giulio Golia, Giulia Innocenzi, Ismaele La Vardera, Alice Martinelli, Antonino Monteleone, Mitch, Alessandro Onnis, Nina Palmieri, Cristiano Pasca, Gaetano Pecoraro, Luigi Pelazza, Alessandro Politi, Roberta Rei, Filippo Roma, Veronica Ruggeri, Alessandro Di Sarno, Silvio Schembri, Niccolò Torielli, Matteo Viviani, Gaston Zama.

Dove vedere il programma

