Le Iene: le anticipazioni e i servizi della puntata del 15 ottobre su Italia 1

Le Iene 2020, le anticipazioni e i servizi della puntata del 15 ottobre su Italia 1

Questa sera, giovedì 15 ottobre 2020, va in onda su Italia 1 una nuova puntata de Le Iene, la popolare trasmissione di Italia 1 che stasera vedrà alla conduzione il trio composto da Filippo Roma, Matteo Viviani e Nina Palmieri che prenderà il posto di Giulio Golia, risultato positivo al Covid. Come da tradizione assisteremo a servizi di vario genere, da quelli più leggeri alle inchieste e gli approfondimenti. Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di oggi, 15 ottobre 2020.

Anticipazioni e servizi di stasera

La puntata di oggi de Le Iene 2020 vedrà tanti servizi. Tra questi uno destinato a far parlare molto. Giulio Golia si dedicherà infatti a uno dei temi di maggiore attualità del momento, quei test rapidi covid-19 che ormai da alcune settimane stanno invadendo il mercato online. Approfittando della sua positività al coronavirus, la iena Golia testerà su se stesso molti dei dispositivi di diagnosi fai-da-te più popolari in questo periodo, ottenendo risultati a quanto pare sorprendenti. Spazio poi come al solito a servizi dedicati all’attualità, ad inchieste e divertenti interviste affidate agli inviati in nero del programma. Le Iene vanno in onda stasera, 15 ottobre 2020, dalle ore 21,20 su Italia 1.

Tutto quello che c’è da sapere sulla nuova edizione

Inviati

Punto forte de Le Iene 2020 sono ovviamente i servizi e le inchieste. Tornano dunque gli inviati più amati dal pubblico, per interviste e approfondimenti di vario genere. Non mancano ovviamente servizi leggeri e gli immancabili scherzi ai vip. Gli inviati de Le Iene Show per la stagione 2020-2021 saranno Andrea Agresti, Niccolò Bello, Cizco, Michele Cordaro, Stefano Corti, Alessandro De Giuseppe, Nicolò De Devitiis, Sebastian Gazzarrini, Giulio Golia, Giulia Innocenzi, Ismaele La Vardera, Alice Martinelli, Antonino Monteleone, Mitch, Alessandro Onnis, Nina Palmieri, Cristiano Pasca, Gaetano Pecoraro, Luigi Pelazza, Alessandro Politi, Roberta Rei, Filippo Roma, Veronica Ruggeri, Alessandro Di Sarno, Silvio Schembri, Niccolò Torielli, Matteo Viviani, Gaston Zama.

Dove vedere il programma in streaming

