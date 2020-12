Le Iene: le anticipazioni e i servizi della puntata del 15 dicembre su Italia 1

Le Iene 2020, le anticipazioni e i servizi della puntata del 15 dicembre su Italia 1

Questa sera, martedì 15 dicembre 2020, va in onda su Italia 1 una nuova puntata de Le Iene, la popolare trasmissione che da anni intrattiene il pubblico con scherzi, inchieste e approfondimenti. Come da tradizione stasera assisteremo a servizi di vario genere, da quelli più leggeri alle inchieste e gli approfondimenti. Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di oggi, 15 dicembre 2020.

Tutto quello che c’è da sapere sulla nuova edizione

Anticipazioni e servizi di stasera

Secondo le anticipazioni di questa sera, a Le Iene si tornerà a parlare dell’inchiesta sulla morte di Filippo Raciti. Gli aggiornamenti con Ismaele La Verdera: Antonino Speziale, ultras del Catania all’epoca dei fatti 17enne, ha scontato la sua pena. È uscito infatti qualche giorno fa, ma la ricostruzione di quella tragica notte che costò la vita al Viceispettore è messa in dubbio da più parti.

Si parlerà poi delle brillanti menti che hanno ottenuto la laurea ma sono ancora lontane dal mondo del lavoro, come Giulia, 27enne laureatasi in Comunicazione con 110 e lode che non riesce a trovare un impiego a causa dell’emergenza Covid. Verrà riproposta l’intervista all’influncer 1727 wordstar, in arte Fratellì ho preso il muro, autore del celebre video. Qualche giorno fa, la sua compagna ha denunciato la sua scomparsa, ma pare che il rapper e influencer sia tornato e ci sarà un’incredibile sorpresa.

Inoltre tra i servizi di oggi, secondo le anticipazioni de Le Iene, quello di Veronica Ruggeri che seguirà il Caso Gilardi, il novantenne rinchiuso, secondo gli amici, contro la sua volontà in una Rsa. Dopo il Sindaco del Comune, interviene anche la stessa Rsa, che si dice preoccupata per i possibili danni di immagine alla struttura. Si parlerà poi dell’inchiesta di Biella sulle doppie cremazioni in tempi di Covid, con un servizio sconvolgente.

Giulio Golia invece ci parlerà dei recenti esami del Dna che hanno appurato che Vito Lo Iacono è l’unica vittima della Nuova Iside. Sentiremo i familiari, ma Golia, insieme a Francesca Di Stefano si avvicinerà alla petroliera Vulcanello. Ci saranno tanti indizi e strane trame sull’incidente occorso qualche tempo fa. E ancora Mirko è un piccolo leone, che come Sinisa Mihajlovic ha combattuto e vinto contro la leucemia. Ora che il peggio è alle spalle, la Iena Nicolò De Devitiis ha realizzato un sogno: fargli incontrare mister Mihajlovic! Appuntamento su Italia 1 dalle 21.20.

Inviati

Punto forte de Le Iene 2020 sono ovviamente i servizi e le inchieste. Tornano dunque gli inviati più amati dal pubblico, per interviste e approfondimenti di vario genere. Non mancano ovviamente servizi leggeri e gli immancabili scherzi ai vip. Gli inviati de Le Iene Show per la stagione 2020-2021 saranno Andrea Agresti, Niccolò Bello, Cizco, Michele Cordaro, Stefano Corti, Alessandro De Giuseppe, Nicolò De Devitiis, Sebastian Gazzarrini, Giulio Golia, Giulia Innocenzi, Ismaele La Vardera, Alice Martinelli, Antonino Monteleone, Mitch, Alessandro Onnis, Nina Palmieri, Cristiano Pasca, Gaetano Pecoraro, Luigi Pelazza, Alessandro Politi, Roberta Rei, Filippo Roma, Veronica Ruggeri, Alessandro Di Sarno, Silvio Schembri, Niccolò Torielli, Matteo Viviani, Gaston Zama.

Dove vedere il programma

Potrebbero interessarti Il Collegio 6 si farà: le anticipazioni sulla sesta stagione Aquaman: il cast del film con protagonista Jason Momoa Una voce di notte: il cast dell’episodio de Il commissario Montalbano su Rai 1