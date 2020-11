Le Iene: le anticipazioni e i servizi della puntata del 12 novembre su Italia 1

Le Iene 2020, le anticipazioni e i servizi della puntata del 12 novembre su Italia 1

Questa sera, giovedì 12 novembre 2020, va in onda su Italia 1 una nuova puntata de Le Iene, la popolare trasmissione di Italia 1 che da anni intrattiene il pubblico con scherzi, inchieste e approfondimenti. Come da tradizione stasera assisteremo a servizi di vario genere, da quelli più leggeri alle inchieste e gli approfondimenti. Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di oggi, 12 novembre 2020.

Anticipazioni e servizi di stasera

Questa sera vedremo in onda su Italia 1 diversi servizi, tra cui il servizio realizzato sulle sacche di plasma iperimmune che servono a contrastare il Coronavirus, ormai in dirittura d’arrivo. Quante ne abbiamo ancora realmente? E quelle che abbiamo hanno davvero i valori giusti per essere utilizzate contro il Covid? Il servizio di stasera è realizzato da Alessandro Politi e Marco Fubini. Dopo lo studio dell’Organizzazione mondiale della sanità, pare che il plasma sia l’unico antivirale rimasto (anche se non certificato come cura). Secondo l’Oms, il Remdesivir (uno dei pochissimi farmaci che si credeva potesse essere usato sui pazienti colpiti da Covid), pare invece che abbia un effetto minimo sulla mortalità e sul decorso ospedaliero dei pazienti.

In un altro servizio invece si parla sempre di Covid: il servizio realizzato da Giulia Innocenzi proverà a rispondere ad alcune domande: perché l’Italia ha aspettato due mesi prima di comunicare il primo contagio dei visoni negli allevamenti? Perché non è stato fatto un test di massa, come è invece accaduto in Olanda?

Inviati

Punto forte de Le Iene 2020 sono ovviamente i servizi e le inchieste. Tornano dunque gli inviati più amati dal pubblico, per interviste e approfondimenti di vario genere. Non mancano ovviamente servizi leggeri e gli immancabili scherzi ai vip. Gli inviati de Le Iene Show per la stagione 2020-2021 saranno Andrea Agresti, Niccolò Bello, Cizco, Michele Cordaro, Stefano Corti, Alessandro De Giuseppe, Nicolò De Devitiis, Sebastian Gazzarrini, Giulio Golia, Giulia Innocenzi, Ismaele La Vardera, Alice Martinelli, Antonino Monteleone, Mitch, Alessandro Onnis, Nina Palmieri, Cristiano Pasca, Gaetano Pecoraro, Luigi Pelazza, Alessandro Politi, Roberta Rei, Filippo Roma, Veronica Ruggeri, Alessandro Di Sarno, Silvio Schembri, Niccolò Torielli, Matteo Viviani, Gaston Zama.

Dove vedere il programma

