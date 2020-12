Le Iene: le anticipazioni e i servizi della puntata del 10 dicembre su Italia 1

Le Iene 2020, le anticipazioni e i servizi della puntata del 10 dicembre su Italia 1

Questa sera, giovedì 10 dicembre 2020, va in onda su Italia 1 una nuova puntata de Le Iene, la popolare trasmissione che da anni intrattiene il pubblico con scherzi, inchieste e approfondimenti. Come da tradizione stasera assisteremo a servizi di vario genere, da quelli più leggeri alle inchieste e gli approfondimenti. Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di oggi, 10 dicembre 2020.

Tutto quello che c’è da sapere sulla nuova edizione

Anticipazioni e servizi di stasera

Secondo le anticipazioni di questa sera, a Le Iene si parlerà dell’alluvione in Sardegna: il servizio di Giulio Golia e Francesca Di Stefano racconta la devastante alluvione che il 28 novembre ha travolto il paese di Bitti, in provincia di Nuoro dove dieci giorni fa anno perso la vita tre persone. L’alluvione ha trasformato le auto in carcasse trasportate dalla corrente d’acqua e provocato molti danni.

Poi lo scherzo di questa sera coinvolgerà come protagonista la showgirl Matilde Brandi a cura di Nicolò De Devitiis. La showgirl crederà di realizzare il sogno di incontrare Tom Cruise per recitare una parte in un suo film, al provino si presenta con i denti tutti scuriti per un errore commesso dal dentista. Il sogno si tramuta presto in un incubo.

Si parlerà ancora di Covid-19 e della vitamina D: sono 61 i professori e medici che hanno sottoscritto un appello alle istituzioni per somministrare alle categorie più a rischio la vitamina D in via preventiva. “È stata largamente evidenziata l’utilità della somministrazione ai pazienti di COVID-19”.

Inviati

Punto forte de Le Iene 2020 sono ovviamente i servizi e le inchieste. Tornano dunque gli inviati più amati dal pubblico, per interviste e approfondimenti di vario genere. Non mancano ovviamente servizi leggeri e gli immancabili scherzi ai vip. Gli inviati de Le Iene Show per la stagione 2020-2021 saranno Andrea Agresti, Niccolò Bello, Cizco, Michele Cordaro, Stefano Corti, Alessandro De Giuseppe, Nicolò De Devitiis, Sebastian Gazzarrini, Giulio Golia, Giulia Innocenzi, Ismaele La Vardera, Alice Martinelli, Antonino Monteleone, Mitch, Alessandro Onnis, Nina Palmieri, Cristiano Pasca, Gaetano Pecoraro, Luigi Pelazza, Alessandro Politi, Roberta Rei, Filippo Roma, Veronica Ruggeri, Alessandro Di Sarno, Silvio Schembri, Niccolò Torielli, Matteo Viviani, Gaston Zama.

Dove vedere il programma

Potrebbero interessarti X Factor 2020: anticipazioni e ospiti della finale del 10 dicembre Wonder: la malattia del bambino protagonista Wonder: il cast del film con Julia Roberts e Owen Wilson