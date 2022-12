Le cose più importanti, il testo della canzone di Will a Sanremo Giovani 2022

Qual è il testo di Le cose più importanti, la canzone di Will in gara a Sanremo Giovani 2022 in onda su Rai 1, venerdì 16 dicembre? Di seguito tutte le parole del brano:

Indietro nel tempo, oh

qui come si torna

due stelle nel cielo che

diventava rosa

mi servirebbe un tuo consiglio

ma non ci sei più

di quelli che mi davi tu

rimango da solo e

ti chiedo perdono se

ti tengo stretto e non ti lascio andare

vorrei sapere come amarmi

come hai fatto tu

come hai fatto tu

Ma ti ricordi le vacanze

ma ti ricordi le onde più alte del mondo

ti volevo dire tutto quello che pensavo

e non ce la facevo mai

perché pensavo che ci fosse il tempo

perché pensavo un giorno avrò il coraggio

invece poi ho imparato che non si rimandano mai

le cose più importanti

Dimmi che non farai tardi

e che torni almeno per cena

mi hai lasciato solo sigaretta

e il silenzio di stasera

vorrei poter riuscire ad essere come eri tu

bella come sei tu

E dimmi che te lo ricordi

di come bruciava la sabbia

e consuma la rabbia

che alla fine poi niente ci cambia

e le canzoni che cantavi non le sento più

io non le sento più

Ma ti ricordi le vacanze

ma ti ricordi le onde più alte del mondo

ti volevo dire tutto quello che pensavo

e non ce la facevo mai

perché pensavo che ci fosse il tempo

perché pensavo un giorno avrò il coraggio

invece poi ho imparato che non si rimandano mai

le cose più importanti

E piange pure il cielo

non sai cosa darei per stare un po’ con te

farti sorridere di nuovo

e piange pure il cielo

non sai cosa darei per stare un po’ con te

e farti sorridere di nuovo

Ma ti ricordi le vacanze

ma ti ricordi le onde più alte del mondo

Ma ti ricordi le vacanze

ma ti ricordi le onde più alte del mondo

ti volevo dire tutto quello che pensavo

e non ce la facevo mai

perché pensavo che ci fosse il tempo

perché pensavo un giorno avrò il coraggio

invece poi ho imparato che non si rimandano mai

le cose più importanti

Streaming e tv

Dove vedere Sanremo Giovani 2022 in diretta tv e live streaming? La finale della competizione andrà in onda, come detto, stasera – venerdì 16 dicembre 2022 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.