Le amiche della sposa: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 24 ottobre 2021, alle ore 21,20 su Sky Cinema 1 va in onda Le amiche della sposa, film del 2011 diretto da Paul Feig con Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Maya Rudolph e Rose Byrne. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Annie è una donna single, vicina ai quarant’anni, che vive a Milwaukee. La sua vita è un disastro; la sua pasticceria è fallita e ha perso tutti i suoi risparmi, è stata lasciata dal suo fidanzato e sua madre continua ad insistere per farla tornare a casa. Ma Annie spera in qualcosa di più. Solo l’amicizia di lunga data con Lillian sembra essere una nota positiva nella sua vita. Lillian si fidanza con un ricco banchiere di Chicago, e chiede all’amica Annie di essere la sua damigella d’onore e organizzarle il matrimonio. Alla festa di fidanzamento, Annie incontra le altre damigelle: Rita, la cinica cugina di Lillian, l’amica idealista Becca, la volgare futura cognata Megan e Helen, la bella moglie del capo del fidanzato di Lillian. Tra Annie e Helen nasce un’immediata gelosia, contendendosi l’amicizia di Lillian e il ruolo di prima damigella.

Le amiche della sposa: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Le amiche della sposa, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Kristen Wiig: Annie Walker

Melissa McCarthy: Megan

Maya Rudolph: Lillian

Rose Byrne: Helen Harris

Chris O’Dowd: agente Nathan Rhodes

Wendi McLendon-Covey: Rita

Ellie Kemper: Becca

Jill Clayburgh: madre di Annie

Jon Hamm: Ted

Rebel Wilson: Brynn

Matt Lucas: Gil

Andy Buckley: Perry Harris

Jessica St. Clair: Whitney

Melanie Hutsell: Carol

Michael Hitchcock: Don

Terry Crews: istruttore Boot Camp

Ben Falcone: agente anti terrorismo

Streaming e tv

Dove vedere Le amiche della sposa in diretta tv e live streaming? Il film va in onda stasera – domenica 24 ottobre 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.