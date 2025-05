Le ali della libertà: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Stasera, sabato 17 maggio 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Le ali della libertà (titolo originale The Shawshank Redemption), film del 1994 scritto e diretto da Frank Darabont con protagonisti Tim Robbins e Morgan Freeman. La trama è tratta dal racconto di Stephen King Rita Hayworth e la redenzione di Shawshank, edito nell’antologia Stagioni diverse. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Maine, 1947: Andy Dufresne, vice-direttore di una banca di Portland, viene condannato a due ergastoli per l’uccisione della moglie e del suo amante campione di golf, benché egli proclami la sua innocenza. Viene imprigionato nel carcere di Shawshank, dove le guardie e il corrotto direttore Samuel Norton impongono la loro legge fatta di violenze gratuite e omicidi impuniti, di nascosto dallo Stato.

Andy resta inizialmente in disparte rispetto agli altri detenuti, venendo aggredito dalle “sorelle”, prigionieri bulli capitanati da Bogs Diamond: essi lo picchieranno e violenteranno per i primi due anni. Un giorno, durante un lavoro forzato di ripristino sul tetto del carcere, Andy sente Byron Hadley, il sanguinario capitano delle guardie, parla ai colleghi dei suoi problemi economici e – rischiando di essere assassinato dalla stessa guardia per la sua impudenza – lo convince a farsi aiutare da lui con le sue competenze in ambito finanziario. Chiede e ottiene in cambio 3 birre per ciascuno degli altri detenuti che lavoravano con lui sul tetto.

Le ali della libertà: il cast

Abbiamo visto la trama de Le ali della libertà, ma qual è il cast completo del film su Rete 4? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Tim Robbins: Andy Dufresne

Morgan Freeman: Ellis Boyd ‘Red’ Redding

Bob Gunton: direttore Samuel Norton

William Sadler: Heywood

James Whitmore: Brooks Hatlen

Clancy Brown: capitano Byron Hadley

Gil Bellows: Tommy Williams

Mark Rolston: Bogs Diamond

Bill Bolender: Elmo Blatch

Brian Libby: Floyd

Joseph Ragno: Ernie

David Proval: Snooze

Neil Giuntoli: Jigger

Larry Brandenburg: Skeet

Frank Medrano: detenuto grasso

Jeffrey DeMunn: 1946 D.A.

Jude Ciccolella: guardia Mert

Paul McCrane: guardia Trout

Ned Bellamy: guardia Youngblood

Brian Delate: guardia Dekins

Don McManus: guardia Wiley

Brian Brophy: Membro della Commissione per la libertà condizionata del 1967

Gary Lee Davis: Rooster

Neil Summers: Pete

Mack Miles: Tyrell

Dion Anderson: guardia che scopre la fuga di Andy

Streaming e tv

Dove vedere Le ali della libertà in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 17 maggio 2025 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.