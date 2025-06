Laura 30 World Tour: anticipazioni, canzoni e streaming

Questa sera, sabato 14 giugno 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Laura 30 World Tour, il docu-concerto che racconta l’incredibile tour mondiale di Laura Pausini iniziato a giugno 2023 che ha toccato tantissime città del mondo come Roma, Madrid, Parigi Buenos Aires, Lima, New York e Londra. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Ci aspettano non solo curiosità e segreti che si nascondono dietro agli scenografici e coinvolgenti spettacoli dell’artista romagnola, ma anche un racconto intimo e sincero fatto dalla cantante stessa, con una voce unica, amatissima in Italia e all’estero. Scoprirete quindi quali sono gli ingredienti giusti per arrivare al proprio pubblico e che cosa succede veramente dietro le quinte di un concerto di Laura.

Streaming e tv

Dove vedere Laura 30 World Tour in diretta tv e live streaming? L’evento tv va in onda stasera, sabato 14 giugno 2025, alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.