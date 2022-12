Last Christmas: trama, cast, colonna sonora e streaming del film

Stasera, giovedì 15 dicembre 2022, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda Last Christmas, film del 2019 scritto e diretto da Paul Feig. La sceneggiatura è stata scritta da Bryony Kimmings ed Emma Thompson, che ha realizzato il soggetto della pellicola col marito Greg Wise. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Katarina “Kate” lavora come elfo in un negozio di Natale nel centro di Londra, aperto tutto l’anno. È senzatetto dopo essere stata cacciata dal suo coinquilino. Mentre è al lavoro nota un uomo fuori che fissa verso l’alto. Parla con lui, apprendendo che il suo nome è Tom. Dopo un’audizione di canto senza successo, Kate incontra di nuovo Tom che le propone di fare una passeggiata, intanto la incanta con le sue bizzarre osservazioni su Londra. La mattina seguente, scopre suo malgrado che per la sua solita disattenzione, non ha chiuso il negozio che nella notte viene derubato. Il suo capo, che lei definisce “Santa”, esprime delusione per Kate, e in un discorso molto diretto le fa capire quanto sia cambiata dalla persona carismatica e amichevole che era una volta. Di nuovo sfrattata, Kate è costretta a tornare a casa dei genitori, entrambi immigrati jugoslavi. Sua madre, Petra, soffre di grave depressione e suo padre, un ex avvocato, lavora come autista di taxi in quanto non può permettersi di riqualificarsi per esercitare nel Regno Unito. Kate odia sua madre, mentre sua sorella, Marta, è un avvocato di successo.

Kate inizia a passare più tempo con Tom, che va in bicicletta e fa volontariato in un rifugio per senzatetto, il ragazzo le dice di tenere il telefono in un armadio e spesso scompare per giorni, Kate inizia ad aiutare al rifugio nella speranza di incontrarlo, ma scopre che lo staff non lo ha mai incontrato. Mentre festeggia la promozione di Marta, Kate inavvertitamente rivela che sua sorella ha una relazione con una donna. Incontra di nuovo Tom, che la accompagna nel suo appartamento. Kate rivela che un anno prima è stata gravemente malata e si è sottoposta a un trapianto di cuore. Kate dice che si sente mezza morta e si chiede se ha il talento per farcela come cantante. Dopo aver passato la notte con Tom, inizia a fare piccoli passi per migliorare la sua vita, prendendosi cura del suo corpo, organizzando per “Santa” un incontro con un uomo danese che ama il Natale tanto quanto lei, scusandosi con Marta e la sua ragazza e cantando canzoni natalizie per raccogliere denaro per il rifugio. Dopo qualche giorno si imbatte di nuovo in Tom, ma quando lui rifiuta l’idea di una relazione, lei si allontana credendo che non la ami veramente.

Last Christmas: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Last Christmas, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Emilia Clarke: Katarina “Kate” Andrich

Henry Golding: Tom Webster

Emma Thompson: Petra Andrich

Michelle Yeoh: Huang Qing Shin / Santa

Lydia Leonard: Marta Andrich

Boris Isaković: Ivan Andrich

Rebecca Root: dott.ssa Addis

Patti LuPone: Joyce

Colonna sonora

Qual è la colonna sonora del film Last Christmas? L’autore è Theodore Shapiro. È stato inoltre pubblicato un album ufficiale contenente 14 successi di George Michael e degli Wham! più il brano inedito This Is How (We Want You to Get High) registrato nel 2015. Di seguito le tracce:

Last Christmas

Too Funky

Fantasy

Praying for Time

Faith

Waiting for That Day

Heal the Pain

One More Try

Fastlove

Everything She Wants

Wake Me Up Before You Go-Go

Move On

Freedom! ’90

Praying for Time (MTV Unplugged)

This Is How (We Want You to Get High)

Streaming e tv

Dove vedere Last Christmas in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 15 dicembre 2022 – alle ore 21,40 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.