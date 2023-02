Lasciami dove ti pare, il testo della canzone di Massimo Ranieri ospite a Sanremo 2023 con Rocio Muñoz Morales

Qual è il testo di Lasciami dove ti pare, canzone di Massimo Ranieri, ospite questa sera al Festival di Sanremo 2023 con Rocio Muñoz Morales? Ranieri è già stato ospite ieri al Festival per esibirsi insieme a Gianni Morandi e Al Bano in uno storico medley dei loro più grandi successi. Questa sera, 9 febbraio, torna a Sanremo 2023 con la splendida Rocio per presentare il nuovo programma che condurranno in Rai, Gli italiani hanno sempre ragione, e per cantare il suo nuovo brano, Lasciami dove ti pare. Ecco il testo e le parole della canzone di Massimo Ranieri.

Troppi pensieri in una sola testa

Quante domande senza risposta

Tu resti la mia bugia preferita

A volte l’unica via d’uscita

Vivo di attimi e di giorni spenti

Di entusiasmi da prima volta

Tra alti e bassi, applausi e sassi

Provo a cambiare idea ma tu non passi

E che non importa quante lacrime hai pianto

Se gli occhi ridono prima di andar via

E mi dispiace se rimane un rimpianto rinchiuso dentro te

Ah, lasciami dove ti pare tra le cose belle da dimenticare

Mettimi in soffitta oppure in fondo al mare

Nascondimi tra le parole

Lasciami tra i tuoi capelli, nei ripensamenti o dentro l’ascensore

Che dopo la pioggia torna sempre il sole

In un pensiero prima di dormire

Nella tasca del cappotto

Prima di andare, lasciami dove ti pare

Io sono uno a cui le cose piace farle (uh uh uh)

Anche sbagliarle, sempre meglio di non farle (uh uh uh)

Nei tuoi discorsi c’è troppa teoria, c’è sempre un filo di malinconia (uh uh uh)

E non importa quante lacrime hai pianto (uh uh uh)

Se gli occhi ridono prima di andar via

E mi dispiace se rimane un rimpianto rinchiuso dentro te

Ah, lasciami dove ti pare tra le cose belle da dimenticare

Mettimi in soffitta oppure in fondo al mare

Nascondimi tra le parole

Lasciami tra i tuoi capelli, negli appuntamenti o nel tuo raffreddore

Sotto la pioggia che ti allarga il cuore

In un pensiero prima di dormire

Nella tasca del cappotto

Prima di andare, lasciami dove ti pare

Lasciami dove ti pare tra le cose belle da dimenticare

Mettimi in soffitta oppure in fondo al mare (uh)

Ma incoraggiami con le parole

Lasciami tra i tuoi capelli, nei ripensamenti o dentro l’ascensore

Che dopo la pioggia torna sempre il sole

In uno sguardo prima di partire (uh uh)

Nella tasca del cappotto

Prima di andare lasciami e non ci pensare

Streaming e tv

Abbiamo visto il testo di Lasciami dove ti pare, la canzone di Massimo Ranieri, cantata insieme a Rocio Muñoz Morales, ospite al Festival di Sanremo 2023, ma dove vedere la kermesse in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 7 all’11 febbraio 2023 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2023 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.