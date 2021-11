Lasciami andare: trama, cast, trailer, streaming film Sky Cinema

Questa sera, lunedì 15 ottobre 2021, su Sky Cinema Uno va in onda il film Lasciami andare, pellicola drammatica del 2020 diretta da Stefano Mondini con protagonisti Stefano Accorsi, Valeria Golino, Maya Sansa e Serena Rossi. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Lasciami andare? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film è la storia di Marco (Stefano Accorsi) e della sua compagna, Anita (Serena Rossi), che ricevono una lieta notizia: aspettano un bambino. La gravidanza della donna è per Marco motivo di gioia, soprattutto dopo la tragedia vissuta con la sua prima moglie. I due, infatti, hanno perso un figlio a causa di un incidente domestico e in seguito hanno divorziato, abbandonando la casa in cui avevano visto morire il loro bambino.

In quel vecchio appartamento degli orrori ora vive Perla (Valeria Golino), che li contatta per dare loro una spettrale e inquietante notizia. La nuova proprietaria avverte nelle stanze una strana presenza e le capita spesso di sentire un bambino parlare. La cosa scuote incredibilmente Marco, che non ha mai fatto i conti con la prematura morte del figlio e con i suoi sensi di colpa.

Lasciami andare: il cast del film

Un cast d’eccezione per questa pellicola diretta da Stefano Mondini, un thriller drammatico da non perdere per tutti gli amanti del genere. Protagonisti attori amati dal pubblico come Stefano Accorsi, Valeria Golino, Maya Sansa, Serena Rossi, Lino Musella, Antonia Truppo. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Stefano Accorsi: Marco

Valeria Golino: Perla Gallo

Maya Sansa: Clara

Serena Rossi: Anita

Antonia Truppo: Gloria

Lino Musella: Simone

Elio De Capitani: Carlo

Trailer

Di seguito il trailer del film Lasciami andare, in onda su Sky Cinema Uno.

Streaming e tv

Dove vedere Lasciami andare in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 15 ottobre 2021 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.