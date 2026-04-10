Perché L’Aria che Tira oggi non va in onda: il motivo

Perché L’Aria che Tira oggi, venerdì 10 aprile 2026, non va in onda su La7? Ve lo diciamo subito: il motivo della mancata messa in onda del programma condotto da David Parenzo è lo sciopero dei giornalisti di La7 che “chiedono di essere pagati correttamente, secondo quanto previsto dal contratto nazionale di lavoro e dagli accordi integrativi aziendali”. Di seguito il comunicato ufficiale del Cdr di La7:

“Venerdì 10 aprile, i giornalisti de La7 sciopereranno: in un’azienda solida che registra record di ascolti e consensi chiedono di essere pagati correttamente, secondo quanto previsto dal contratto nazionale di lavoro e dagli accordi integrativi aziendali. Il ricorso a forfait irrisori da parte dell’editore elude di fatto le previsioni contrattuali e riduce in modo consistente gli stipendi. Non solo: l’editore continua a non pagare una parte dei compensi domenicali, riconosciuta a tutti i giornalisti italiani, nonostante in questo senso si sia pronunciata anche la Corte di Cassazione.

I giornalisti de La7 chiedono anche che i colleghi precari siano assunti a tempo indeterminato: il loro lavoro è indispensabile per garantire l’informazione che costituisce l’intero palinsesto della rete, la ragione del successo de La7 che con la sua offerta pubblicitaria traina l’intero gruppo editoriale”.

Al posto de L’Aria che Tira su La7 andrà in onda il film, The Eagle.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché L’Aria che Tira oggi, 10 aprile, non va in onda, ma dove vedere le varie puntate in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda tutti i giorni (dal lunedì al venerdì) alle ore 11 su La7. E’ possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.