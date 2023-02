L’appuntamento, il testo della canzone di Ornella Vanoni ospite a Sanremo 2023

L’appuntamento è il testo della canzone di Ornella Vanoni ospite della finale del Festival di Sanremo 2023, di cui è ospite questa sera, 11 febbraio. Ecco le parole e il testo della canzone.

Ho sbagliato tante volte ormai che lo so già

Che oggi quasi certamente

Sto sbagliando su di te

Ma una volta in più che cosa può cambiare

Nella vita mia

Accettare questo strano appuntamento

È stata una pazzia

Sono triste tra la gente che mi sta

Passando accanto

Ma la nostalgia di rivedere te

È forte più del pianto

Questo sole accende sul mio volto

Un segno di speranza

Sto aspettando quando ad un tratto ti vedrò

Spuntare in lontananza

Amore, fai presto, io non resisto

Se tu non arrivi non esisto

Non esisto, non esisto

È cambiato il tempo e sta piovendo

Ma resto ad aspettare

Non m’importa cosa il mondo può pensare

Io non me ne voglio andare

Io mi guardo dentro e mi domando

Ma non sento niente

Sono solo un resto di speranza

Perduta tra la gente

Amore è già tardi e non resisto

Se tu non arrivi non esisto

Non esisto, non esisto

Luci, macchine, vetrine, strade tutto quanto

Si confonde nella mente

La mia ombra si è stancata di seguirmi

Il giorno muore lentamente

Non mi resta che tornare a casa mia

Alla mia triste vita

Questa vita che volevo dare a te

L’hai sbriciolata tra le dita

Amore perdono ma non resisto

Adesso per sempre non esisto

Non esisto, non esisto

