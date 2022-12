L’anno che verrà: cantanti e ospiti del Capodanno 2023 su Rai 1

Quali sono i cantanti e ospiti de L’anno che verrà, lo show per il Capodanno 2023 in onda su Rai 1? Sono numerosi i cantanti ospiti annunciati in questi giorni e che prenderanno parte allo show condotto da Amadeus. Tra i nomi vi riportiamo quelli di Umberto Tozzi, Iva Zanicchi, Raf, i Ricchi e Poveri, Dargen D’Amico, Nek, Piero Pelù, Mr Rain, Noemi, Donatella Rettore, Modà, Francesco Renga, LDA, Matia Bazar, Sandy Marton, Tracy Spencer.

Insieme ai cantanti ospiti annunciati, saranno presenti anche Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli , tra i protagonisti dell’ultima fortunata edizione di Tale e Quale Show. Sul palco, accanto ad Amadeus, salirà anche – in diverse occasioni – Nino Frassica che ha già partecipato a diverse edizioni del programma di fine anno. Nel 2020 e 2021, infatti, è stato presente tra i vari ospiti in scaletta. Nelle edizioni del 2014-2015, invece, ha condotto insieme a Flavio Insinna, prima dell’arrivo di Amadeus al timone dello show di fine anno.

Streaming e tv

Dove vedere L’anno che verrà in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – 31 dicembre 2022 – alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.