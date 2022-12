A che ora inizia L’anno che verrà: l’orario della messa in onda su Rai 1

A che ora inizia L’anno che verrà, il programma condotto da Amadeus per festeggiare in diretta il Capodanno 2023? Ve lo diciamo subito: lo show in diretta da Perugia inizierà alle ore 21.30 di oggi, 31 dicembre, e terminerà intorno alle ore 2. La durata complessiva sarà quindi di circa cinque ore (pause pubblicitarie incluse). Prima ci sarà il tradizionale messaggio a reti unificate del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e a seguire uno speciale del Tg1 dedicato alla scomparsa del Papa emerito Benedetto XVI.

Qual è la scaletta de L’anno che verrà per il Capodanno 2023? Il programma andrà in onda, ovviamente, in diretta. La scaletta della serata non è stata anticipata quindi non ci resterà che aspettare e seguire tutto live per conoscere l’esatto ordine di apparizione sul palco dei vari ospiti e cantanti.

Quanto costano e dove si comprano i biglietti per L’anno che verrà? Ve lo diciamo subito: non sono disponibili biglietti per l’evento che si terrà a Perugia. Come sottolineato, lo show sarà interamente gratuito, senza prenotazione. Sarà gestito sotto il profilo dell’ordine pubblico e la sicurezza da tutte le forze di polizia. I volontari della protezione civile garantiranno l’assistenza al pubblico. All’area “evento” contingentata, a partire dalle 12 circa del 31 dicembre, sarà possibile entrare solo da piazza Italia ove saranno presenti tre punti di accesso: tutti i varchi saranno presidiati da personale di servizio che effettuerà i controlli per il rispetto delle normative sulla sicurezza.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia L’anno che verrà, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – 31 dicembre 2022 – alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.