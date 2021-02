L’amore strappato streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

Questa sera, mercoledì 17 febbraio 2021, alle ore 21,30 (circa) su Canale 5 va in onda la replica della seconda puntata de L’amore strappato, miniserie televisiva in 3 puntate (diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi) già andata in onda dal 31 marzo al 14 aprile 2019. Dove vedere la seconda puntata de L’amore strappato in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La seconda puntata della miniserie, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 oggi, mercoledì 17 febbraio 2021, alle ore 21,20 (circa).

L’amore strappato streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire la fiction con Sabrina Ferilli anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (ma bisogna registrarsi) MediasetPlay.it che permette di seguire i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate e programmazione

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming la seconda puntata de L’amore strappato, ma quante puntate sono previste? In tutto verranno trasmesse tre puntate: la prima mercoledì 10 febbraio; l’ultima mercoledì 24 febbraio 2021. Ma vediamo insieme la programmazione di Canale 5 per L’amore strappato (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: mercoledì 10 febbraio 2021

Seconda puntata: mercoledì 17 febbraio 2021

Terza puntata: mercoledì 24 febbraio 2021

Durata? L’orario della messa in onda dovrebbe essere intorno alle ore 21,20-21,30 con chiusura intorno alle ore 23,30. La durata per ogni puntata è quindi di circa due ore.

