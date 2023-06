L’amica geniale: la trama della prima stagione in replica su Rai 3. Di cosa parla

L’amica geniale torna in replica su Rai 3 con la prima stagione della serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante a partire dal 3 giugno 2023. Appuntamento ogni sabato sera per tutta l’estate, con a seguire le repliche anche della seconda e della terza stagione. Ma qual è la trama de L’amica geniale? Di cosa parla? Ecco un riassunto della prima stagione.

Trama

La serie tv de L’amica geniale parte con una Elena anziana: sulla soglia dei sessant’anni, la donna viene svegliata nel cuore della notte dal telefono che squilla. Dall’altro lato della cornetta è Rino Cerullo, il figlio dell’amica d’infanzia Lila: sua madre è scomparsa. Elena, molto brusca, dice a Rino di non scocciarla più. Una volta agganciato il telefono, Elena torna indietro nei ricordi, poi siede alla scrivania e inizia a ripercorrere la sua vita, dagli anni ’50 ai 2000, parlando della sua amica geniale, Raffaella Cerullo detta Lila.

Si conoscono da piccole, entrambe abitano in un malandato rione, ma sin da subito entrano in sintonia, grazie anche a delle bambole, che dovrebbero rispecchiare loro stesse.

Le bambine crescono con il desiderio di allontanarsi dal rione che le tiene prigioniere. Entrambe dimostrano di essere bambine attente all’istruzione, che potrebbero fare tante cose. Purtroppo, l’animo ribelle di Lila la porta lentamente a prendere le distanze dalla scuola, ma non da Elena. Ed è proprio spronando la giovane amica a raggiungere i risultati accademici che Lila impara il greco, ad esempio. La loro amicizia è una continua sfida a capire chi tra le due è la migliore. Lila, nonostante la sua intelligenza, viene frenata dalla famiglia: il padre non vuole che sua figlia continui ad andare a scuola. Elena, invece, nonostante la difficoltà con qualche materia, viene appoggiata dalla famiglia e continua i suoi studi.

Entrate nell’adolescenza, Lila mostra sempre più il suo animo ribelle che procede di pari passo con la sua intelligenza e furbizia: vorrebbe realizzare un modello di scarpe, ma suo padre non glielo permette. E allora s’infatua di Stefano, arrivando persino a sposarlo, ma al momento d’indossare l’abito Lila si renderà conto che l’incantesimo ormai è rotto: l’unica cosa che la lega a Stefano è salvare la sua famiglia dalla possibile bancarotta.

Elena, invece, sempre con la testa tra i libri e l’idea di non essere mai abbastanza, coltiverà in segreto l’amore per il giovane Nino Sarratore, figlio di un poeta e celebre donnaiolo, e nel frattempo cercherà di scoprire come funziona una relazione d’amore con Antonio, che di lei è innamoratissimo. Un amore non corrisposto che alla fine porterà alla rottura.

Il matrimonio di Lila conclude la prima stagione de L’amica geniale, una giornata da dimenticare su tutti i fronti non soltanto per Elena che, dopo la discussione con Antonio, viene lasciata, ma anche per Lila. Tempo addietro, per evitare la bancarotta, avevano preso accordi con Marcello Solara, il quale non avrebbe dovuto mettere piede alle sue nozze.

E invece non soltanto Marcello si presenta, ma calza al piede le prime scarpe che Lila aveva disegnato da ragazzina e che Stefano custodiva gelosamente, per poi vendergliele. Un colpo al cuore che porta Lila alle lacrime e a chiedersi cos’abbia fatto.