L’amica geniale: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per L’amica geniale? La fiction tratta dai romanzi di Elena Ferrante torna in replica su Rai 3 con la prima stagione a partire dal 3 giugno 2023. Appuntamento ogni sabato sera per tutta l’estate, con a seguire le repliche anche della seconda e della terza stagione. Un appuntamento che dunque ci accompagnerà in questi mesi estivi, in attesa di vedere in autunno in prima visione su Rai 1 la quarta serie. Ogni stagione è composta da otto episodi e verranno trasmessi due episodi a serata, a partire dalle 21.30. Quindi quattro puntate a stagione. Dall’1 luglio toccherà poi al secondo capitolo della quadrilogia firmata e dal 29 luglio alla terza. Vediamo la programmazione della prima stagione de L’amica geniale.

Prima puntata: 3 giugno 2023

Seconda puntata: 10 giugno 2023

Terza puntata: 17 giugno 2023

Quarta puntata: 24 giugno 2023

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata de L’amica geniale in replica su Rai 3? Ogni episodio, in tutto otto a stagione, ha una durata di circa un’ora. Per ogni serata vengono trasmessi due episodi, quindi ogni puntata dura circa due ore (pubblicità incluse, dalle 21.30 alle 23.30 ogni sabato sera su Rai 3 dal 3 giugno 2023.

Streaming e tv

Dove vedere L’amica geniale in diretta tv e in streaming? La fiction va in replica su Rai 3 in prima serata dal 3 giugno 2023 alle ore 21.30. Anche in streaming su Rai Play.