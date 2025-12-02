Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:27
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

L’altro ispettore: quante puntate, durata e quando finisce la serie su Rai 1

Immagine di copertina
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

L’altro ispettore: quante puntate, durata e quando finisce la serie su Rai 1

Quante puntate sono previste per L’altro ispettore? La serie con protagonista Alessio Vassallo va in onda su Rai 1 in prima serata dal 2 dicembre 2025 alle ore 21.30 per tre puntate. Per ogni serata vengono trasmessi due episodi, per un totale quindi di sei. La seconda puntata va in onda già il 3 dicembre. Ecco la programmazione completa (potrebbe cambiare).

  • Prima puntata: 2 dicembre 2025
  • Seconda puntata: 3 dicembre 2025
  • Terza puntata: 9 dicembre 2025

Durata

Quanto dura (durata) ogni serata con L’altro ispettore? Ogni puntata delle tre previste ha una durata di circa 100 minuti, quasi due ore contando le pubblicità in onda su Rai 1. Appuntamento alle 21.30. La serie in onda su Rai 1 è ambientata a Lucca, con i suoi vicoli medievali avvolti dalla campagna toscana e dalle aree circostanti. La fiction accende i riflettori su un tema fortemente attuale, sensibilizzando a una riflessione collettiva sul lavoro e sulla cultura della sicurezza come valore universale. E lo fa attraverso una figura totalmente inedita per il pubblico televisivo, un ispettore “senza pistola” – l’altro ispettore, appunto – che possiede come armi la competenza, l’intelligenza e l’empatia.

Streaming e tv

Dove vedere L’altro ispettore in diretta tv e streaming? Appuntamento su Rai 1 dal 2 dicembre 2025 per tre puntate alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Rai Play.

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / L’altro ispettore: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata
TV / L’altro ispettore, il cast: attori e personaggi della serie di Rai 1
TV / L’altro ispettore: la trama della serie di Rai 1 ispirata a fatti realmente accaduti
Ti potrebbe interessare
TV / L’altro ispettore: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata
TV / L’altro ispettore, il cast: attori e personaggi della serie di Rai 1
TV / L’altro ispettore: la trama della serie di Rai 1 ispirata a fatti realmente accaduti
TV / L’altro ispettore: tutto quello che c’è da sapere sulla serie in onda su Rai 1
Spettacoli / Sabrina Salerno: “Mai stata l’amante di Berlusconi. Mi sono innamorata di un famoso cantante”
Cinema / Stefania Sandrelli e la passione con Gino Paoli: "Abbiamo fatto l'amore nella cupola di San Pietro"
TV / Ascolti tv lunedì 1 dicembre: Sandokan, Grande Fratello, The Covenant
TV / Grande Fratello 2025, nomination: chi è stato nominato oggi, 1 dicembre
TV / Grande Fratello 2025, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 1 dicembre
TV / Fast e Furious 9 – The Fast Saga: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ricerca