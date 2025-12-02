L’altro ispettore: quante puntate, durata e quando finisce la serie su Rai 1

Quante puntate sono previste per L’altro ispettore? La serie con protagonista Alessio Vassallo va in onda su Rai 1 in prima serata dal 2 dicembre 2025 alle ore 21.30 per tre puntate. Per ogni serata vengono trasmessi due episodi, per un totale quindi di sei. La seconda puntata va in onda già il 3 dicembre. Ecco la programmazione completa (potrebbe cambiare).

Prima puntata: 2 dicembre 2025

Seconda puntata: 3 dicembre 2025

Terza puntata: 9 dicembre 2025

Durata

Quanto dura (durata) ogni serata con L’altro ispettore? Ogni puntata delle tre previste ha una durata di circa 100 minuti, quasi due ore contando le pubblicità in onda su Rai 1. Appuntamento alle 21.30. La serie in onda su Rai 1 è ambientata a Lucca, con i suoi vicoli medievali avvolti dalla campagna toscana e dalle aree circostanti. La fiction accende i riflettori su un tema fortemente attuale, sensibilizzando a una riflessione collettiva sul lavoro e sulla cultura della sicurezza come valore universale. E lo fa attraverso una figura totalmente inedita per il pubblico televisivo, un ispettore “senza pistola” – l’altro ispettore, appunto – che possiede come armi la competenza, l’intelligenza e l’empatia.

Streaming e tv

Dove vedere L’altro ispettore in diretta tv e streaming? Appuntamento su Rai 1 dal 2 dicembre 2025 per tre puntate alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Rai Play.