L’altro capo del filo: la trama dell’episodio de Il Commissario Montalbano

Stasera, martedì 4 maggio 2021, su Rai 1 va in onda in replica L’altro capo del filo, episodio de Il Commissario Montalbano già trasmesso sulla principale rete Rai. Per tutti i fan una nuova serata insieme alle indagini del commissario più amato della televisione, interpretato da Luca Zingaretti e tratto dai romanzi di Andrea Camilleri. Di seguito la trama dell’episodio in onda oggi, 4 maggio 2021:

Montalbano, con gli uomini che ha, è alle prese con l’emergenza per gli sbarchi di numerosi migranti e si occupa anche dell’assassinio di Elena Biasini, una conoscente di Livia massacrata con una forbice da sarta nel proprio laboratorio. Con lei lavoravano Meriam, madrelingua araba, l’anziano Nicola e il giovane Lillo Scotto, che si era invaghito di lei e che era stato appena licenziato dalla sartoria. Il dottor Osman, che aiutava come interprete e medico durante gli sbarchi, confessa al commissario di essere stato amante di Elena. Montalbano infine scoprirà che a uccidere la sarta è stata una donna di Bellosguardo (provincia di Udine) di nome Anna Silch, amante e assassina di Franco, marito di Elena.

Streaming e tv

Abbiamo visto la trama dell’episodio L’altro capo del filo de Il commissario Montalbano, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 4 maggio 2021 – in replica su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.