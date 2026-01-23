Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

La zona d’interesse: tutto quello che c’è da sapere sul film

di Anton Filippo Ferrari
La zona d’interesse: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 23 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda La zona d’interesse (The Zone of Interest), film drammatico del 2023 scritto e diretto da Jonathan Glazer, vincitore di due premi Oscar: miglior film internazionale e miglior sonoro. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

1942. Rudolf Höß, l’SS a comando del campo di concentramento di Auschwitz, sua moglie Hedwig e i loro cinque figli vivono tranquillamente la propria quotidianità all’interno della cosiddetta “zona di interesse” (Interessengebiet), un’area di circa 25 miglia attorno al campo di concentramento, ignorando volutamente gli spari, le urla e rumori di treni e fornaci provenienti dall’altra parte del muro che divide casa e campo. Rudolf porta i figli a nuotare e a pescare mentre alcuni detenuti lo aiutano con i lavori più pesanti. Hedwig invece cura il giardino, che ha progettato lei stessa, e si occupa della casa aiutata da alcune ragazze polacche, una delle quali, la notte, esce di soppiatto di casa per nascondere del cibo nei luoghi di lavoro dei prigionieri. Inoltre, occasionalmente, gli effetti personali dei prigionieri vengono consegnati agli Höß, che se ne appropriano incuranti della loro provenienza. Col tempo, mentre il campo diventa sempre più efficiente con Rudolf che approva il progetto di un nuovo crematorio realizzato da J.A. Topf und Söhne e il giardino della casa diventa sempre più rigoglioso e fiorito grazie a Hedwig, la famiglia incappa nei primi inconvenienti del vivere così vicina al campo.

La zona d’interesse: il cast

Abbiamo visto la trama de La zona d’interesse, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Christian Friedel: Rudolf Höß
  • Sandra Hüller: Hedwig Höß
  • Johann Karthaus: Klaus Höß
  • Luis Noah Witte: Hans-Jurgen Höß
  • Nele Ahrensmeier: Inge-Brigit Höß
  • Lilli Falk: Heidetraut Höß
  • Ralph Herforth: Oswald Pohl
  • Freya Kreutzkam: Eleanor Pohl
  • Daniel Holzberg: Gerhard Maurer
  • Sascha Maaz: Arthur Liebehenschel
  • Imogen Kogge: Linna Hensel
  • Medusa Knopf: Elfryda
  • Andrey Isaev: Bronek
  • Zuzanna Kobiela: Aniela
  • Stephanie Petrowitz: Sophie
  • Martyna Poznanski: Marta
  • Ralf Zillmann: Hoffmann
  • Shenja Lacher: Fritz Bracht (voce)
  • Rainer Haustein: Richard Glücks
  • Benjamin Utzerath: Fritz Sander
  • Max Beck: Schwarzer
  • Wolfgang Lampl: Hans Burger
  • Thomas Neumann: Karl Prufer
  • Klaudiusz Kaufmann: Bischoff
  • Christine Schröder: Donna nel parco con cane
  • Marie Rosa Tietjen: Amica di Hedwig #1
  • Antje Falk: Amica di Hedwig #2

Streaming e tv

Dove vedere La zona d’interesse in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 23 gennaio 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
