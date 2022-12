La vita straordinaria di David Copperfield: trama, cast e streaming del film

Stasera, giovedì 29 dicembre 2022, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda La vita straordinaria di David Copperfield, film del 2019 scritto e diretto da Armando Iannucci. Basato sul romanzo David Copperfield di Charles Dickens, la pellicola ha come protagonista Dev Patel nel ruolo di Copperfield, insieme a Peter Capaldi, Hugh Laurie, Tilda Swinton e Ben Whishaw. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La vita di David Copperfield è raccontata cronologicamente dalla sua nascita ad oggi. David ha una vita idilliaca e viene portato a visitare la famiglia della sua tata Peggoty nella loro casa-barca a Yarmouth. Al suo ritorno la giovane e vedova madre Clara ha sposato il sinistro e crudele Mr. Murdstone, che picchia il ragazzo. Il maltrattato David Copperfield viene mandato a lavorare nella fabbrica di Murdstone, dove alloggia con il signor Micawber e la sua famiglia, che sono perseguitati dai loro creditori.

Dopo essere stato informato della morte e del funerale di sua madre, David fugge dalla sua vita di duro lavoro e si rifugia dalla sua ricca zia Betsey Trotwood, che vive con il suo inquilino, l’eccentrico Mr. Dick. Dopo aver attraversato una serie di problemi a causa di Steerforth e Uriah Heep, Betsey Trotwood finanzia l’ambizione di David di diventare un gentiluomo e scrittore.

La vita straordinaria di David Copperfield: il cast del film

Abbiamo visto la trama de La vita straordinaria di David Copperfield, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Dev Patel: David Copperfield

Aneurin Barnard: James Steerforth

Peter Capaldi: sig. Micawber

Morfydd Clark: Clara Copperfield / Dora Spenlow

Daisy May Cooper: Peggotty

Rosalind Eleazar: Agnes Wickfield

Hugh Laurie: sig. Dick

Tilda Swinton: Betsey Trotwood

Ben Whishaw: Uriah Heep

Paul Whitehouse: sig. Peggotty

Nikki Amuka-Bird: sig.ra Steerforth

Darren Boyd: Edward Murdstone

Gwendoline Christie: Jane Murdstone

Matthew Cottle: sig. Spenlow

Bronagh Gallagher: sig.ra Micawber

Aimée Kelly: Emily

Anna Maxwell Martin: sig.ra Strong

Victor McGuire: Creakle

Peter Singh: Tungay

Jairaj Varsani: David Copperfield (giovane)

Anthony Welsh: Ham Peggotty

Benedict Wong: sig. Wickfield

Streaming e tv

Dove vedere La vita straordinaria di David Copperfield in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 29 dicembre 2022 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.