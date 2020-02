La vita promessa 2: la trama della seconda stagione

La vita promessa 2: la trama della serie tv con Luisa Ranieri

LA VITA PROMESSA 2 TRAMA – Questa sera, domenica 23 febbraio 2020, su Rai 1 torna (a distanza di un anno e mezzo) La vita promessa, serie tv con Luisa Ranieri che narra la storia dei Rizzo, famiglia di siciliani emigrati in America guidati da Carmela. Ma qual è la trama della seconda stagione? Cosa succederà? Vediamo insieme tutte le anticipazioni sul secondo atto della fiction di Rai 1.

New York, 1937. La famiglia Rizzo ha una nuova casa e un nuovo ristorante a Little Italy. Nonostante le dolorosissime perdite che ha dovuto affrontare, i protagonisti sembrano aver trovato finalmente la vita promessa in America.

Carmela (Luisa Ranieri) è sempre l’anima dell’intera famiglia e a lei fanno riferimento tutti: Rocco (Emilio Fallarino) per primo, il figlio menomato dalla mano violenta di Vincenzo Spanò (Francesco Arca) che ha dato il via a tutte le drammatiche vicende di questa famiglia; Rosa (Miriam Dalmazio), rimasta senza l’amato Michele, invece è andata ad abitare dal vecchio compagno di lotte, Carlo Ragusa (Antonio Monsellato), senza però che tra di loro ci sia nulla; Maria (Francesca Di Maggio) e Alfio (Primo Reggiani) si sono appena sposati; Alfredo (Vittorio Magazzù) è innamorato di una ricca americana, Sharon (Miriam Cappa), non se la passa troppo bene a causa della crisi; Antonio (Giuseppe Spata), dopo aver scontato due anni di prigione a causa della sparatoria contro Spanò, ha trovato un lavoro come croupier in una sala giochi di proprietà della mafia.

In tutto ciò Carmela continua a pensare a mister Ferri (Thomas Trabacchi) che è tornato da qualche anno in Germania per motivi di lavoro/affari. Prima di partire l’uomo le aveva proposto di sposarla ma lei non si sentiva pronta e aveva rifiutato. Le cose da fare sono sempre infinite: il ristorante, i figli da seguire e Carmela trascura l’amore.

Una vita tranquilla che, improvvisamente, va in pezzi sotto l’urto di due eventi quasi concomitanti: Rocco fugge di casa dopo l’ennesima lite tra Rosa e Carmela e Spanò (che non era morto ma soltanto rimasto gravemente ferito nel conflitto a fuoco sul finire della prima stagione) evade dalla prigione federale dove era rinchiuso e vuole la sua vendetta.

Scatta quindi la “caccia” a Rocco e dalla Germania torna anche mister Ferri. Non è solo, perché ha preso a cuore le sorti di una famiglia ebrea perseguitata dai nazisti che però ha grosse difficoltà ad espatriare. Per il momento solo la piccola Sarah (Sara Ciocca) riesce a raggiungere New York e Carmela la accoglie e accudisce come fosse una figlia. Il ritorno di Ferri intanto fa rinascere l’amore con Carmela.

Tra Spanò e Antonio è invece lotta all’ultimo sangue: i due si sfidano ma vengono fermati dal boss dominante, Lucky Luciano (Marcello Mazzarella), latitante e ricercato dall’FBI, incontrastato padrone della città. È soltanto l’inizio di una serie di eventi che avranno conseguenze drammatiche: la famiglia Rizzo ha tanti segreti che lentamente verranno alla luce segnando la vita di tutti.

Quali segreti? Il piccolo Turi (Antonio Avella), figlio di Maria, scoprirà che il padre Mosé si è ucciso a causa dell’amore adultero tra la madre e Alfio e si legherà allo zio Antonio. Il quale, a sua volta, ha molto da nascondere ed è tallonato da un agente dell’FBI, Cesare Vitale (Arturo Muselli). Alfredo, in cerca di un’affermazione sociale per rendersi degno della sua ricca fidanzata, si presenterà alle elezioni comunali con Fiorello La Guardia (Emanuele Salce), un italoamericano fuori dalla norma che è riuscito a diventare sindaco di New York. Intanto Spanò, nonostante il divieto di Lucky Luciano, aspetta l’occasione per uccidere Antonio. E Vitale mette gli occhi su Rosa.

E Carmela? Ignara di tutto questo, la protagonista de La vita promessa 2 si batte come una leonessa per tenere unita la famiglia e continuare nella disperata ricerca di Rocco, proprio mentre deve difendersi dalla passione sfrenata di Spanò e lottare per impedire che il suo ristorante venga demolito a causa di una speculazione edilizia.

Arrendersi? Mai. Non Carmela. La donna infatti reagisce alle minacce, mantiene uniti i suoi figli “come le dita di una mano”. E intanto la piccola Sarah viene raggiunta a New York dal padre Bruno (Stefano Dionisi) che finalmente è riuscito a scappare dalla Germania: l’incontro con l’uomo però creerà nuova confusione nel cuore di Carmela…

La vita promessa 2: dove vederla in streaming

Abbiamo visto la trama de La vita promessa 2, ma dove è possibile vedere la fiction in live streaming? La serie tv con Luisa Ranieri va in onda in chiaro, gratis, su Rai 1. La fiction sarà visibile anche il live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it.