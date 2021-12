La Vita in diretta non va in onda oggi: perché, il motivo, Rai 1 | 20 dicembre 2021

Perché La Vita in diretta oggi, lunedì 20 dicembre 2021, non va in onda su Rai 1? Il classico appuntamento con il contenitore pomeridiano della prima rete oggi salta perché il conduttore, Alberto Matano, è in auto-isolamento dopo un contatto indiretto con un positivo al Covid. Il giornalista infatti non ha neppure presenziato alla finale di Ballando con le stelle di sabato. Matano, che sta bene e non è positivo, ha annunciato la cancellazione del La Vita in diretta di oggi in un collegamento con la sua amica Mara Venier a Domenica In.

Il conduttore si è sottoposto a una quarantena precauzionale: “Sto benissimo, è tutto a posto. Ho avuto un contatto indiretto con una persona poi risultata positiva e quindi per responsabilità mi sono messo in isolamento. Però martedì saremo in onda”. La Vita in diretta tornerà regolarmente in onda domani, martedì 21 dicembre 2021.

“Lunedì c’è uno speciale del Tg1 sul Quirinale. Avremmo avuto solo una breve anteprima di 15 minuti. Ci saremo martedì. E’ tutto a posto, è solo una forma di precauzione (…) però questo vuol dire che dobbiamo stare molto attenti. Mi è dispiaciuto non essere con gli amici ieri sera a Ballando, ma è stato giusto così”, ha aggiunto Matano. Oggi, 20 dicembre, al posto de La Vita in diretta va infatti in onda uno speciale del Tg1 per seguire il saluto natalizio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella alle principali istituzioni, una sorta di commiato al termine del suo settennato.

Da martedì Rai 1 tornerà quindi alla sua programmazione abituale che proseguirà fino a giovedì: per la giornata di venerdì 24 dicembre, vigilia di Natale, è invece prevista la sola messa in onda dei programmi della mattina, mentre al pomeriggio insieme a Il paradiso delle signore andranno in onda il film Belle & Sebastien e l’appuntamento dall’Antoniano dal titolo L’attesa.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché La Vita in diretta oggi non va in onda, ma dove è possibile vedere in diretta tv e live streaming le varie puntate del programma? Il programma viene trasmesso tutti i giorni su Rai 1. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul primo canale del vostro digitale terrestre, o sul 501 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 101 del vostro telecomando. Ma il programma è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network.