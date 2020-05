La vita bugiarda degli adulti, il romanzo di Elena Ferrante diventa una serie tv

Netflix e Fandango hanno deciso di portare La vita bugiarda degli adulti della Ferrante in tv. L’ultimo romanzo della celebre scrittrice seguirà quindi il flusso de L’Amica geniale, una saga letteraria amata in tutto il mondo diventata anche una serie tv grazie alla collaborazione tra Rai e HBO. Il romanzo è di recente pubblicazione, l’ultimo di Elena Ferrante pubblicato sempre da Edizioni E/O, ed è il ritratto di Giovanna, che passa dall’infanzia all’adolescenza negli anni ’90. Come negli altri romanzi, anche qui si respira la cornice napoletana, divisa però tra la Napoli di sopra e quella di sotto. E Giovanna oscilla dal basso all’alto, continuamente disorientata dalla città e dalla sua vita.

Il romanzo sarà tradotto e pubblicato in altri 25 paesi il prossimo primo settembre, sondando il terreno per un’altra possibile diffusione anche della serie tv che avverrà grazie alla collaborazione Netflix-Fandango. Di Netflix, parla Felipe Tewes: “Siamo incredibilmente onorati di poter sviluppare una serie basata su La vita bugiarda degli adulti. I libri di Elena Ferrante hanno ispirato e affascinato i lettori in Italia e nel mondo, e siamo entusiasti di portare la sua ultima opera sugli schermi del nostro pubblico globale. Siamo inoltre felici di proseguire la nostra collaborazione con Fandango e di continuare a investire in storie “made in Italy” uniche che crediamo possano essere apprezzate in Italia e in tutto il mondo”.

Il fondatore di Fandango, Domenico Procacci, invece ha dichiarato: “Siamo molto felici di continuare a raccontare il mondo di Elena Ferrante. La Vita Bugiarda Degli Adulti, edito dagli amici di E/O, di quel mondo narra un’altra parte, vicina ma diversa. Sarà una bella avventura e siamo contenti di affrontarla con Netflix, con cui abbiamo ormai un rapporto forte e consolidato”.

Leggi anche:

1. Coronavirus, l’appello delle donne all’Europa (firmato anche da Elena Ferrante)/ 2. Elena Ferrante, il nuovo romanzo s’intitola La vita bugiarda degli adulti

Potrebbero interessarti Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 12 maggio 2020 | Trono classico o over? Più Prime Video, meno Netflix: serie tv da recuperare (di M. Giorgi) Ascolti tv lunedì 11 maggio: Montalbano, Il signore degli anelli, Stasera tutto è possibile