La tenerezza: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 18 luglio 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda La tenerezza, film del 2017 diretto da Gianni Amelio. Il lungometraggio è liberamente tratto dal romanzo di Lorenzo Marone La tentazione di essere felici, pubblicato nel 2015. Ambientato nella Napoli borghese, vede come attori protagonisti Renato Carpentieri, Giovanna Mezzogiorno, Micaela Ramazzotti, Elio Germano e Greta Scacchi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Lorenzo, un anziano avvocato in pensione, ha appena avuto un infarto ma in ospedale si rifiuta di parlare con i figli Elena e Saverio, con i quali non ha rapporti. L’unico parente con il quale ha rapporti affettuosi è Francesco, il figlio che Elena ha avuto mentre studiava in Egitto per diventare interprete. Tornato a casa, Lorenzo fa la conoscenza di Michela, la sua nuova vicina di casa, che si è trasferita con il marito Fabio e i due figli nell’appartamento vicino al suo, mentre lui era in ospedale.

Lorenzo si affeziona a questa famiglia proveniente dal nord, soprattutto a Michela che lo invita a sorridere di più, dimostrandosi un’affettuosa presenza nella sua vita solitaria. Ben presto Lorenzo scopre che Fabio, nevrotico ingegnere, non è in grado di legare con i figli, proprio come lui. Una domenica, parlando con Michela, Lorenzo le confida che quando i suoi figli erano bambini, li amava moltissimo, ma una volta cresciuti se ne è completamente distaccato. Michela ipotizza che sia una difesa psicologica per non provare dolore nel vederli soffrire. Punto sul vivo, Lorenzo esce di casa.

La tenerezza: il cast

Abbiamo visto la trama de La tenerezza, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Renato Carpentieri: Lorenzo

Giovanna Mezzogiorno: Elena

Elio Germano: Fabio

Micaela Ramazzotti: Michela

Arturo Muselli: Saverio

Greta Scacchi: Aurora

Maria Nazionale: Rossana

Giuseppe Zeno: Giulio

Enzo Casertano: il portiere

Renato Carpentieri Jr.: Francesco

Streaming e tv

Dove vedere La tenerezza in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 18 luglio 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.