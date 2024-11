La Talpa 2024: qual è la location del reality. Dove è stato girato

Qual è la location de La Talpa 2024? Si tratta di una splendida dimora storica affacciata sul lago di Monterosi, in provincia di Viterbo dove vivranno i dieci concorrenti di questa edizione. Il format è una formula sperimentale e multipiattaforma ridisegnata per lo streaming con un metodo crossmediale, sperimentale e innovativo. Dal primo novembre su Mediaset Infinity un’anticipazione introdurrà gli spettatori nei meccanismi del programma. Giovedì 7 novembre partirà La Talpa Detection, un formato ad hoc pensato per la piattaforma online e che ogni settimana anticiperà la messa in onda televisiva con particolare focus sugli elementi di investigazione. Il reality quindi si snoda sulle due piattaforme, il lineare e lo streaming.

Durante il reality i concorrenti dovranno misurarsi in una serie di sfide che mette in palio un premio in denaro destinato ad arricchire il montepremi finale. A tentare di sabotare le prove, senza farsi svelare, ci sarà la Talpa, ovvero un insider selezionato inizialmente dalla produzione che tramerà alle spalle di tutti gli altri. Al termine di ogni puntata, i partecipanti saranno chiamati a compilare un test sulla possibile identità della Talpa, facendo riferimento agli atteggiamenti osservati durante le sfide e alla relazione con i compagni di viaggio. La persona che si allontanerà maggiormente dalla reale identità della Talpa verrà eliminato.

Oltre alle prove da superare, nel programma non mancherà la dimensione del reality, in quanto i concorrenti vivranno in una dimora storica affacciata sul lago di Monterosi, in provincia di Viterbo. Qui, tra confronti e discussioni, come quelli già mostrati in esclusiva, impareranno a conoscersi e potranno ottenere elementi preziosi per scoprire la vera identità della Talpa.