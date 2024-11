La Talpa: tutto quello che c’è da sapere sul reality di Canale 5. Diletta Leotta, conduttrice, cast, concorrenti, quante puntate, meccanismo, anticipazioni, streaming

Torna finalmente La Talpa. Lo storico reality debutta con una nuova edizione condotta da Diletta Leotta in prima serata su Canale 5 a partire dal 5 novembre 2024. Tanti i concorrenti noti che si metteranno in gioco tra divertenti sfide. Chi è la Talpa? Lo scopriremo nel corso delle puntate, tra misteri e sospetti incrociati, falsi indizi e depistaggi, prove fisiche e manipolazioni mentali. Ma lasciando spazio anche a storie di vita reale, amicizie ed emozioni. Vediamo ora tutte le informazioni.

Conduttrice e meccanismo

A condurre la nuova edizione de La Talpa è Diletta Leotta, volto noto per gli appassionati di calcio essendo conduttrice di punta di Dazn. “Non vedo l’ora, non sto più nella pelle”, ha dichiarato. Non ci sarà uno studio, ma la Corte delle spie – dove i concorrenti avranno l’interazione con me – e la Villa delle spie, dove vivono i concorrenti.

Tante le novità per La Talpa 2024, che debutta su Canale 5 dal 5 novembre 2024. Il format è una formula sperimentale e multipiattaforma ridisegnata per lo streaming con un metodo crossmediale, sperimentale e innovativo. Dal primo novembre su Mediaset Infinity un’anticipazione introdurrà gli spettatori nei meccanismi del programma. Giovedì 7 novembre partirà La Talpa Detection, un formato ad hoc pensato per la piattaforma online e che ogni settimana anticiperà la messa in onda televisiva con particolare focus sugli elementi di investigazione. Il reality quindi si snoda sulle due piattaforme, il lineare e lo streaming.

Durante il reality i concorrenti dovranno misurarsi in una serie di sfide che mette in palio un premio in denaro destinato ad arricchire il montepremi finale. A tentare di sabotare le prove, senza farsi svelare, ci sarà la Talpa, ovvero un insider selezionato inizialmente dalla produzione che tramerà alle spalle di tutti gli altri. Al termine di ogni puntata, i partecipanti saranno chiamati a compilare un test sulla possibile identità della Talpa, facendo riferimento agli atteggiamenti osservati durante le sfide e alla relazione con i compagni di viaggio. La persona che si allontanerà maggiormente dalla reale identità della Talpa verrà eliminato.

Oltre alle prove da superare, nel programma non mancherà la dimensione del reality, in quanto i concorrenti vivranno in una dimora storica affacciata sul lago di Monterosi, in provincia di Viterbo. Qui, tra confronti e discussioni, come quelli già mostrati in esclusiva, impareranno a conoscersi e potranno ottenere elementi preziosi per scoprire la vera identità della Talpa.

La talpa: il cast

Ma qual è il cast de La Talpa 2024? In tutto si sfidano dieci concorrenti, pronti a darsi battaglia per scoprire chi è l’infiltrato. I concorrenti de la Talpa sono: Gilles Rocca, attore e imprenditore di 41 anni, che ha lavorato in serie tv di successo e concorrente de L’Isola dei Famosi nel 2021; Lucilla Agosti, conduttrice di numerose trasmissioni televisive e radiofoniche, con all’attivo diverse esperienze come attrice; Alessandro Egger, modello di origini italo-serbe che ha recitato in House of Gucci con Lady Gaga e Al Pacino; Elisa Di Francisca, campionessa olimpica specializzata nel fioretto; Ludovica Frasca, ex velina di Striscia la Notizia e oggi opinionista televisiva di programmi come Pomeriggio Cinque e Morning News; Orian Ichaki, modella che il pubblico italiano ha conosciuto nei panni di Madre Natura in alcune puntate della trasmissione Ciao Darwin 9 – Giovanni 8,7; Marina La Rosa, attrice e indimenticabile concorrente della prima edizione del Grande Fratello; Marco Melandri, ex pilota motociclistico che ha preso parte anche alla sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi; Andrea Preti, attore di origini danese concorrente nel 2026 de L’Isola dei Famosi; e, infine, come concorrente unico, la coppia Andreas Muller e Veronica Peparini, ballerino e coreografa, genitori delle gemelline Penelope e Ginevra.

Location

Come detto i dieci concorrenti si affronteranno a colpi di sfide. Ma qual è la location del reality? I concorrenti de La Talpa vivranno in una dimora storica affacciata sul lago di Monterosi, in provincia di Viterbo.

La Talpa: quante puntate

Quante puntate sono previste per La Talpa? Appuntamento ogni martedì sera su Canale 5 in prima serata dal 5 novembre per sei puntate. Ecco la programmazione completa:

Prima puntata: 5 novembre 2024

Seconda puntata: 12 novembre 2024

Terza puntata: 19 novembre 2024

Quarta puntata: 26 novembre 2024

Quinta puntata: 3 dicembre 2024

Sesta puntata: 10 dicembre 2024

Streaming e tv

Dove vedere La Talpa 2024 in diretta tv e streaming? Appuntamento su Canale 5 in prima visione dal 5 novembre 2024. Anche in streaming con contenuti esclusivi su Mediaset Infinity.