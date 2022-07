La strada del silenzio: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di stasera

Questa sera, merc0ledì 27 luglio 2022, va in onda la terza puntata de La strada del silenzio. La fiction, di genere thriller, è approdata in prima TV su Canale 5 con tre episodi a serata. La terza puntata, come le precedenti, sarà composta infatti da tre episodi. Di seguito vediamo quali sono le anticipazioni.

Anticipazioni: trama

Il primo episodio si intitola Segreti di Famiglia e le anticipazioni rivelano che Niketas confiderà a Manto di averla tradita con Athena. La reazione di Manto, naturalmente, non si farà attendere e sarà rabbiosa. Quando Athena raggiungere la donna scaturirà uno scontro dall’esito davvero drammatico. Il secondo episodio, invece, si intitola Vecchie storie e vedremo come i protagonisti reagiranno alla terribile tragedia appena consumatasi. Vasilis, nel frattempo, scoprirà che Athena mantiene ancora dei legami con l’ex marito e spiffererà tutto a Thalea. Nel terzo episodio della terza puntata de la strada del Silenzio, dal titolo L’orchestratore, verrà rivelata la vera storia di Iasonas, alias Vasilis. Iasonas dovette fare a meno dei genitori fin da piccolo per cause ancora misteriose e poco chiare. Scappò infatti da Vathy e vi tornò solo dopo aver compiuto la maggiore età, ovviamente sotto falso nome. E’ proprio in questo periodo che entrò in possesso di informazioni inedite sul suo passato.

Cast

Abbiamo visto le anticipazioni sulla trama della puntata di stasera de La strada del silenzio, ma qual è il cast della fiction? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Penelope Tsilika: Thalia Karouzou

Dimitris Lalos: Nasos Economidis

Antōnīs Kafetzopoulos: Spyros Karouzos

Christos Loulis: Vassilis / Iasonas Totsis

Vicky Papadopoulou: Manto Karouzou

Marissa Triantaphyllidou Ioulia Xenou

Giannos Perlegkas: Nikitas Gekas

Anthi Efstratiadou: Athena Karouzou

Myrto Alikaki Violeta Fotopoulou

Christina Cheila – Fameli: Elpida Giannari

Nikolas Papagiannis: Michalis Topalis

La strada del silenzio streaming e TV

Dove vedere La strada del silenzio in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, la fiction va in onda in prima serata a partire da mercoledì 13 luglio 2022 alle ore 21:20 su Canale 5. Per seguire la diretta televisiva della terza puntata in onda mercoledì 27 luglio, bisogna sintonizzarsi sul tasto 5 del telecomando oppure al tasto 505 per l’HD. Chi invece vuole seguire la fiction in live streaming può accedere a MediasetPlay, servizio gratuito previa registrazione da usufruire sia via desktop che tramite app.