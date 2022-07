La strada del silenzio quante puntate durata e quando finisce

Da quante puntate è composta La strada del silenzio? La fiction, di genere thriller, è in arrivo su Canale 5 in prima serata e in prima TV a partire da mercoledì 13 luglio 2022. La trama è ispirata alla favola del Pifferaio di Hamelin e racconta di un gruppo di bambini a bordo di un autobus che scompare nel nulla. Figli di famiglie benestanti, la polizia crede che siano stati rapiti in gruppo e la conferma arriva nel momento in cui i rapitori si palesano chiedendo un riscatto salatissimo. La serie TV greca è stata presentata in anteprima al MIPTV di Cannes lo scorso aprile e arriva in prima TV in Italia in casa Mediaset. Ma da quante puntate è composta la prima stagione? Di seguito vediamo qual è la programmazione della nuova serie TV in partenza questo mercoledì:

Prima puntata, mercoledì 13 luglio 2022

Seconda puntata, mercoledì 20 luglio 2022

Terza puntata, mercoledì 27 luglio 2022

Quarta puntata, mercoledì 3 agosto 2022

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata de La strada del silenzio? Le puntate in totale sono 13, ma Canale 5 ha scelto di mandarle in onda raggruppate. Ogni episodio serale, quindi, è composto da un minimo di tre puntate, mentre la finale è formata da quattro. Ogni puntata dura dai 48 ai 56 minuti. La messa in onda su Canale 5 parte alle 21:20 e dovrebbe terminare intorno alla mezzanotte.

La strada del silenzio streaming e TV

Dove vedere La strada del silenzio in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, la fiction va in onda in prima serata a partire da martedì 12 luglio 2022 alle ore 21:20 su Canale 5. Per seguire la diretta televisiva bisogna sintonizzarsi sul tasto 5 del telecomando oppure al tasto 505 per l’HD. Chi invece vuole seguire la fiction in live streaming può accedere a MediasetPlay, servizio gratuito previa registrazione da usufruire sia via desktop che tramite app.