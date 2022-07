La strada del silenzio: trama, cast, streaming, quante puntate della fiction

Questa sera, mercoledì 13 luglio 2022, parte una nuova fiction su Canale 5. Si intitola La strada del silenzio ed è una serie TV greca che approda in prima visione sul canale principale di Mediaset. Di seguito vediamo qual è la trama e il cast della fiction e da quante puntate è composta.

Trama

Ispirata vagamente alla fiaba del Pifferaio di Hamelin, la storia racconta di una figura misteriosa, detta appunto pifferaio, che rapisce i bambini dalle città poiché assetato di vendetta. Ambientata su un’isola del Mar Egeo, la storia segue un gruppo di bambini a bordo di uno scuolabus che all’improvviso scompare nel nulla. La polizia non trova traccia e impiega molto tempo prima di capire che si tratta di un rapimento vero e proprio. Cosa hanno di speciale questi bambini? Le loro famiglie, sicuramente, di status benestante. Ma nessuno si fa avanti e le ricerche cadono nel vuoto. Finché un giorno i rapitori si fanno vivi contattando un giornalista alle prime armi e la zia di due bambini rapiti. La richiesta è semplice: chiedono 100 milioni di euro.

La strada del silenzio: il cast della fiction

La serie TV in onda su Canale 5 è greca, di genere drammatico, ed già andata in onda per la prima volta su Mega Channel nel 2021. Di seguito vediamo chi fa parte del cast, tra personaggi e attori:

Penelope Tsilika: Thalia Karouzou

Dimitris Lalos: Nasos Economidis

Antōnīs Kafetzopoulos: Spyros Karouzos

Christos Loulis: Vassilis / Iasonas Totsis

Vicky Papadopoulou: Manto Karouzou

Marissa Triantaphyllidou Ioulia Xenou

Giannos Perlegkas: Nikitas Gekas

Anthi Efstratiadou: Athena Karouzou

Myrto Alikaki Violeta Fotopoulou

Christina Cheila – Fameli: Elpida Giannari

Nikolas Papagiannis: Michalis Topalis

Quante puntate

Da quante puntate è composta La strada del silenzio? La fiction può contare in totale su 13 puntate, ma Canale 5 le raggruppa motivo per cui ogni serata manderà in onda almeno tre puntate per volta. Di seguito vediamo qual è la programmazione ufficiale di Mediaset, ma precisiamo che potrebbe essere soggetta a variazioni last minute:

Prima puntata, mercoledì 13 luglio 2022

Seconda puntata, mercoledì 20 luglio 2022

Terza puntata, mercoledì 27 luglio 2022

Quarta puntata, mercoledì 3 agosto 2022

Streaming e TV

Dove vedere La strada del silenzio in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, la fiction va in onda in prima serata a partire da martedì 12 luglio 2022 alle ore 21:20 su Canale 5. Per seguire la diretta televisiva bisogna sintonizzarsi sul tasto 5 del telecomando oppure al tasto 505 per l’HD. Chi invece vuole seguire la fiction in live streaming può accedere a MediasetPlay, servizio gratuito previa registrazione da usufruire sia via desktop che tramite app.