La sposa streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Stasera, domenica 16 gennaio 2022, su Rai 1 va in onda la prima puntata de La sposa, miniserie televisiva italiana del 2022 diretta da Giacomo Campiotti, co-prodotta da Rai Fiction ed Endemol Shine Italy. Il soggetto è di Valia Santella, che ha firmato la sceneggiatura insieme a Eleonora Cimpanelli e Antonio Manca. Protagonista Serena Rossi. Dove vedere La sposa in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). La messa in onda è prevista fino alle ore 23,30. La durata complessiva di ogni singola serata sarà quindi di circa 2 ore e 10 minuti (pubblicità incluse).

La sposa streaming

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming La sposa, ma quante puntate sono previste su Rai 1? La mini-serie è composta da tre puntate da due episodi ciascuna (totale 6 episodi). La messa in onda è prevista da domenica 16 gennaio 2022 a domenica 30 gennaio 2022. Di seguito la programmazione completa: