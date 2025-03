La sostituta: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, domenica 23 marzo 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda La sostituta (titolo originale: La Place d’une autre), film diretto da Aurélia Georges con Lyna Khoudri, Sabine Azéma, Maud Wyler e Laurent Poitrenaux. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nèlie sfugge a un’esistenza miserabile diventando assistente infermieristica al fronte nel 1914. Un giorno, poi, prende l’identità di Rose, una giovane di buona famiglia che ha visto morire davanti ai suoi occhi. Spacciandosi per lei, si presenta al cospetto di Madame de Lengwil e diventa la sua lettrice. L’inganno messo in piedi va al di là di ogni aspettativa di Nélie che trova non solo una casa ma anche tutto ciò che le è sempre mancato: l’amore. Tuttavia, un giorno, il passato tornerà per chiederle il conto.

La sostituta: il cast

Abbiamo visto la trama de La sostituta, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Lyna Khoudri : Nélie Laborde

Sabine Azéma : Eléonore de Lengwil

Maud Wyler : Rose Juillet

Laurent Poitrenaux : Julien Valence

Didier Brice : Massip

Lise Lamétrie : Honorine

Olivier Broche : le commissaire

Judith Leder : Emilienne

Jacques Bachelier : major Clarinval

Marie Hattermann : Marthe

Streaming e tv

Dove vedere La sostituta in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 23 marzo 2025 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.